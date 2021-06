Stralsund

Gerne hätte sich Simon Wohlgemuth jetzt im Juni mit 200 weiteren Mathe-Assen aus ganz Deutschland in Berlin auf der Bundesrunde der 60. Mathematikolympiade getroffen. Doch wegen der Corona-Einschränkungen war das große Treffen abgesagt. Und so knobelte der Zehntklässler des Schulzentrums am Sund in der vergangenen Woche an zwei Tagen einsam in einem warmen Klassenraum über den Aufgaben für die besten Nachwuchsmathematiker der Bundesrepublik.

Mitglied im Mathe-Team MV

Der 16-Jährige ist der einzige Olympiadeteilnehmer aus Stralsund und vertritt die Hansestadt damit im elfköpfigen MV-Mathe-Team. Nicht zum ersten Mal übrigens. Seit 2019 hat sich Simon Wohlgemuth nun schon zum dritten Mal bis in die Bundesrunde hochgerechnet. Der Weg dahin führt immer über die Schul-, Stadt- und Landes-Matheolympiaden.

2019 kam er mit einem 3. Preis von der Bundesrunde wieder nach Stralsund zurück. „Im letzten Jahr habe ich keinen Preis, aber Erfahrung gewonnen“, sagt Simon Wohlgemuth mit einem verschmitzten Lächeln. Auch 2020 war die in Bonn geplante Bundesrunde der Mathe-Olympiade wegen der Corona-Pandemie dezentralisiert durchgeführt worden.

Zweimal viereinhalb Stunden für die Lösungsfindung

Und wie ist es diesmal gelaufen? Simon schaut ein wenig skeptisch aus. „Ich bin nicht bei allen Aufgaben bis zum Ende durchgekommen“, sagt er. Die Aufgaben aus dem Bereichen Geometrie, Gleichungssysteme und Stochastik hatten es in sich. Hauptschwierigkeit ist dabei im Unterschied zum Matheunterricht in der Schulstunde, die Olympiadeteilnehmer müssen einen komplexen Textteil erst einmal durchdringen und nach Lösungsansätzen suchen. „Bei mir hat das alleine drei Viertel der Zeit gekostet“, sagt Simon Wohlgemuth. Insgesamt hatte er an beiden Tagen jeweils viereinhalb Stunden Zeit, die Aufgaben zu lösen.

Alles ohne Taschenrechner und Tafelwerk

Matthias Rose, Mathematiklehrer am Schulzentrum und Leiter des dort beheimateten Matheklubs, der Schülern aus der gesamten Hansestadt offensteht, weiß um die Herausforderungen, denen sich Simon da gestellt hat. „Wenn ich im Unterricht die Wahrscheinlichkeitsrechnung erkläre, dann gibt es hinterher eine Aufgabe und die wir gerechnet“, sagt Rose und betont: „Für die Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben kommt man selten ohne zusätzliche Förderung aus. Man muss sich auch außerhalb des Unterrichts mit Mathematik befassen.“

Dazu kommt: Auf Landes- und Bundesebene sind dann weder Taschenrechner noch Tafelwerk als Hilfsmittel erlaubt. Matthias Rose findet das richtig gut. „Hier sind wir dann bei der echten Mathematik“, sagt er begeistert. Denn wer Lösungsansatz und -weg gefunden hat, braucht am Ende auch gar nicht mehr so viel rechnen. Deshalb macht Mathias Rose seinem Mathe-Ass auch Mut, was dessen Zweifel über sein diesjähriges Abschneiden betrifft. Denn noch sind die Korrektoren noch nicht durch die abgegebenen Arbeiten gegangen. „Insgesamt sind 40 Punkte möglich. Doch wer bei der Bundesrunde mit 20 Punkten abschneidet, für den ist das bei diesem Anforderungsprofil schon eine Riesenleistung.“

Bereits in der Grundschule von Mathematik begeistert

„Außerdem kann ich ja in Klasse 11 wieder einen neuen Anlauf nehmen“, sagt Simon Wohlgemuth. Seine ersten guten Erfahrungen mit dem Fach hatte er schon in der Hauptmann-Grundschule. „Wir hatten in der dritten und vierten Klasse mit Frau Koch eine Lehrerin, die uns für Mathematik begeistern konnte“, sagt er. Ein Freund habe ihn dann später in den Matheklub mitgenommen und seither wurde der Spaß am Rechnen und Knobeln in Gemeinschaft größer und Simon auch immer erfolgreicher.

Im Matheklub zusätzlich fit geworden

Seit der 8. Klasse ist er mit seinen Kenntnissen Mitglied des Mathe-Teams der Landesauswahl MV. Das habe ihm sehr geholfen, sagt er. „Sowohl im Matheklub als auch über ‚Jugend trainiert Mathematik‘ bekomme ich Aufgaben, mit denen ich mich auf Mathe-Olympiaden vorbereiten kann.“ Allerdings musste er zuletzt für sein Hobby unter Corona-Bedingungen vieles allein lernen. Auch der Matheklub fand während des Lockdowns nicht statt.

MINT-Klassen bereiten auf Naturwissenschaften vor

So verwundert es nicht, dass Mathias Rose sichtlich stolz auf seinen Schüler ist. „Schön, dass wir so ein Talent an der Schule haben. Wir versuchen das auch nach Kräften zu fördern“, sagt er. Dafür stimmen auch die Rahmenbedingungen am Schulzentrum am Sund. Dieses ist 2003 eines von deutschlandweit insgesamt 150, in MV sieben, sogenannten MINT-Excellence-Centern. „MINT“ steht dabei für eine Schwerpunktsetzung des Unterrichts auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „Wir haben davon in jedem Jahrgang eine MINT-Klasse“, sagt Rose. Und er weiß inzwischen aus Erfahrung: „Von den Abgängern aus diesen Klassen entscheiden sich viele für ein naturwissenschaftliches Studium.

Mathematik ist übrigens nicht das einzige Hobby vom Simon Wohlgemuth. Der junge Rechenkünstler spielt auch Klavier sowie Theater bei den STiCern. Unter anderem hatte er einen Auftritt im letzten Weihnachtsmärchen, den jedoch nicht live vor Publikum, sondern per Videostream auf der Internetplattform Youtube.

So ist es also auch noch nicht ganz klar, welche Richtung Simon Wohlgemuth nach dem Abitur einschlagen wird. Feststehen dürfte bei seinen Talenten allerdings jetzt schon: Es wird wohl etwas Kreatives sein.

Von Jörg Mattern