Seit Ende des Jahres sind die Türen des Restaurants Al Porto auf dem Ippen-Kai geschlossen. Nun sind erste Veränderung zu beobachten. Der in die Jahre gekommene, einst angesetzte Wintergarten wurde in dieser Woche bereits samt Terrasse entfernt.

„Wir haben für das Objekt eine umfassende Renovierung vorgesehen“, bestätigt Knut Schäfer, Geschäftsführer der Weißen Flotte, die Eigentümerin des Gebäudes ist. „An dem Wintergarten hat zuletzt auch schon der Sturm Spuren hinterlassen. Mit den Arbeiten wurden auch die Terrassenplatten entfernt, so dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann und das Kopfsteinpflaster wieder sichtbar wird“, sagt Knut Schäfer.

Nachdem im Außenbereich für Ordnung gesorgt wurde, wird in den kommenden Wochen nach einer Begehung und Abstimmung mit dem Bauamt auch innen entkernt und freigelegt. Da das Stahlgerüst des Gebäudes als technisches Denkmal geführt wird, wird auf eine behutsame Renovierung Wert gelegt.

„Die Fläche soll so gestaltet werden, dass sie den Hafen aufwertet. Bis zum Saisonstart soll das Gebäude dann auch mit einer ansprechenden und dem Objekt würdigen Fassade wieder der gastronomischen Nutzung zur Verfügung stehen“, verrät Knut Schäfer. „Wir haben die Zielsetzung, hier ein anspruchsvolles Restaurant zu etablieren. Es soll ein Highlight im Hafenbereich werden.“ Dafür gibt es bereits Gespräche mit einem Interessenten.

Lagerhalle für Reederei Ippen

Vor fast 100 Jahren begann 1922 die Entstehungsgeschichte des Gebäudes auf dem Ippen-Kai, benannt nach Hermann Otto Ippen, der im selben Jahr die Ippen-Linie Reederei Stettin gründete. Mit seinen Schiffen stellte er eine regelmäßige Verbindung für Personen und Güter zwischen Stettin und den Städten Stralsund, Rostock und Wismar, später auch Kiel, her. Seine einstige Anlegestelle ist bis heute als Ippen-Kai bekannt.

Der Ippen-Schuppen – bis zu dem Zeitpunkt nur ein Schutzdach auf einem Stahlskeletttragwerk – wurde noch Ende desselben Jahres zumindest im östlichen Bereich des Schutzdaches als Lagerschuppen mit Schiebetoren ausgebaut. 1935 wurde der noch offene Teil zur Seestraße von der Baustoffgroßhandlung Max Wilhelm ummauert und als Lagerhalle für seine Zement- und Kalklieferungen genutzt.

Weiße Flotte übernimmt 1957 den Ippen-Schuppen

Nach der Gründung des VEB Fahrgastschiff „Weiße Flotte“ 1957 übernahm der Betrieb den Ippen-Schuppen und baute schon im darauf folgenden Jahr Fenster ein. 1959 erfolgte dann ein umfassender Umbau des Lagerschuppens zu Aufenthaltsräumen und einer Gaststätte. Mit einer umfassenden Rekonstruktion des Gebäudes im Jahre 1985 sollte der Ippen-Schuppen weitere Funktionen übernehmen. So wurde in diesem Zuge im südlichen Teil ein Jugendklub mit Ausschank eingerichtet.

Damals wurde auch ein Schornstein errichtet, um die Beheizung des gesamten Gebäudes durch einen zentralen Heizkessel zu ermöglichen. Neue Zwischenwände wurden gezogen und die Außenwände teilweise verstärkt. Für den Fassadenanstrich orientierte man sich an dem maritimen Ursprung. Während die Wände in Blau erstrahlten, wurden die Tore und Türen weiß gehalten.

Erst 1997 zog in den Ippen-Schuppen, der nach wie vor der Weißen Flotte gehört, das italienische Restaurant Al Porto ein. Vorrangig Touristen zog das Lokal am Hafen in der Tourismussaison an. Bei den Einheimischen konnte es in den letzten Jahren hingegen mit Angebot und Ambiente nicht mehr überzeugen, wie viele negative Bewertungen im Internet kundtun. Nachdem der bisherige Restaurantbesitzer im letzten Sommer verstarb, wurde es nur noch kurze Zeit durch eine Nachfolgerin weitergeführt. Die Weiße Flotte sieht mit der Renovierung nun die Chance für einen Neuanfang.

