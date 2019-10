Stralsunder Rettungsschiff „Alan Kurdi“ verlegt Heimathafen

Stralsund/Hamburg

Der Heimathafen des Rettungsschiffes „ Alan Kurdi“ ist ab sofort nicht mehr Stralsund, sondern Hamburg. Die Hilfsorganisation Sea-Eye habe in der vergangenen Woche die Heimathafenverlegung beantragt, da die Hansestadt nach Regensburg das wichtigste Zentrum für den Verein sei, teilte der Verein am Freitag mit. Alle für den Schiffsbetrieb relevanten Behörden seien in der Hansestadt vertreten und hätten konstruktiv an der Erfolgsgeschichte der „ Alan Kurdi“ mitgearbeitet.

Das Schiff legte in der Nacht zu Freitag unter Kapitänin Bärbel Beuse aus Mecklenburg-Vorpommern zu seiner siebten Rettungsmission ab. Insgesamt 20 Crewmitglieder aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien sind an Bord. Das Schiff soll nach Angaben der Organisation die libysche Rettungszone am Mittwoch, den 23. Oktober, erreichen.

Finanziert wird die Mission mit einer Spende von 60 000 Euro der Berliner Hilfsorganisation Sea-Watch. Deren Schiff „Sea-Watch 3“ ist zurzeit beschlagnahmt und kann nicht auslaufen. Sea-Watch trage die gesamten Missionskosten der „ Alan Kurdi“, heißt es von Sea-Eye. Die „ Alan Kurdi“ sei das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge. Ihr Einsatz rettete bis heute 253 Menschenleben.

Das 1951 gebaute Schiff wurde jahrzehntelang vorwiegend auf der Ostsee zu Forschungszwecken eingesetzt. Unter dem Namen „Professor Albrecht Penck“ legte es 640 000 Seemeilen zurück, was 1 186 000 Kilometern entspricht. 2010 wurde es außer Dienst gestellt und nach Stralsund gebracht. Hier lag es vor dem Ozeaneum und sollte zum schwimmenden Klassenzimmer werden, was jedoch an zu hohen Heizkosten scheiterte.

Unter dem Namen „Professor Albrecht Penck“ war das Schiff lange Zeit im Dienste der Forschung unterwegs. Danach wurde es in den Stralsunder Stadthafen verlegt und einige Zeit für Arbeiten an Offshore-Windparks und beim Umweltmonitoring eingesetzt. Quelle: Jens-Peter Woldt

Alan Kurdis Vater will Seenotretter werden

2018 übernahm Sea-Eye das Schiff und benannte es in „ Alan Kurdi“ um. So hieß ein dreijähriger syrischer Flüchtlingsjunge, dessen Leiche im Sommer 2015 an einem Strand in der Türkei angespült wurde. Fotos davon gingen um die Welt. Der Vater des Jungen möchte künftig auf dem nach seinem toten Sohn benannten Schiff Seenotretter werden.

