Stralsunder Romantik: In St. Nikolai werden musikalische Leckerbissen auf CD eingespielt

Stralsund

Achtung: Aufnahme! So hieß es am vergangenen Montag in der Stralsunder Nikolaikirche. Dort hat Klaus-Jürgen Kamprad, Inhaber des Klassiklabels „querstand“, in den vergangenen Tagen romantische Orgelklänge mit Matthias Pech für eine neue CD aufgenommen. „Selten sind die zeitlichen Bedingungen für ein solches Projekt so günstig wie in Pandemiezeiten“, sagt Kirchenmusikdirektor Pech mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Klänge vom „Instrument des Jahres“

Es gibt mehrere gute Gründe für das Unternehmen: Wie das Rotkehlchen zum Vogel des Jahres gekürt wurde, ist die große Orgel in der Nikolaikirche 2021 das „Instrument des Jahres“. Darüber hinaus kann sich Stralsund spätestens seit der Fertigstellung der Wegscheider-Orgel in der Kulturkirche Sankt Jakobi zu Recht Orgelstadt nennen. „Nirgendwo sonst finden sich im Umkreis von wenigen 100 Metern drei derart große und wertvolle Instrumente aus unterschiedlichen Musikepochen“, sagt Pech. Das sieht auch Aufnahmeleiter und Tonmeister Kamprad so, der bereits im vergangenen Jahr die CD „Orgel in St. Jakobi zu Stralsund“ mit Marien-Kantor Martin Rost produziert hatte.

Nach Komponisten mit Stralsundbezug gefahndet

Nun entsteht an dem großen Instrument in der Backsteinbasilika am Alten Markt ein außergewöhnliches Tondokument zur Stralsunder Geschichte. Für „seine“ Orgel, die vom Berliner Orgelbaumeister Carl August Buchholz 1841 fertiggestellt wurde, hat Matthias Pech nach Kompositionen gefahndet, deren Verfasser – alle aus dem 19. Jahrhundert – einen Stralsund-Bezug haben.

So lautet der Arbeitstitel für die geplante CD folgerichtig „Stralsunder Romantik“. Sie wird unter anderem Werke des Nikolai-Organisten Robert Theodor Dornheckter enthalten, die ähnlich wie die des jungen Mendelssohn von klassischen Vorbildern geprägt sind. Auch werden sich darauf Stücke von Friedrich Wilhelm Franke und Rudolf Looks finden, die nacheinander als Organisten an Stralsunds Jakobikirche wirkten.

Kaum bekannte Kulturgeschichte dokumentiert

Matthias Pech: „Wir stellen mit dem Tonträger die Orgel in ihrer Vielseitigkeit klanglich vor und dokumentieren gleichzeitig ein kaum bekanntes Kapitel der Stralsunder Kulturgeschichte.“ In Zukunft werden Bewohner wie Besucher mit der Silberscheibe spezielle pommern-musikalische Leckerbissen ins heimische Wohnzimmer mitnehmen können.

Von Jörg Mattern