Stralsunder Rügenbrückenlauf fällt aus – das sind die Gründe

Der Corona-Pandemie fällt eine weitere Großveranstaltung in Vorpommern zum Opfer: Der Stralsunder Stadtsportbund hat den Rügenbrückenlauf und den Walking Day abgesagt. „Schweren Herzens“, sagt Geschäftsführer Andreas Boehk. „Aber wir wollten kein Risiko eingehen.“ Termin wäre der 17. Oktober gewesen.

Eine entsprechende E-Mail ging am Mittwoch an alle bisher angemeldeten Sportler. „Grundlage der Entscheidung bilden die behördlichen Anordnungen und Auflagen in Zusammenhang mit der voraussichtlichen Zahl an Teilnehmern, Helfern und Zuschauern vor Ort“, heißt es darin. Die Verbreitung des Coronavirus soll vermieden werden.

1000 Sportler waren schon angemeldet

Im vergangenen Jahr gingen 5200 Sportler an den Start und absolvierten verschiedene Strecken im Lauf- oder Walking-Schritt. Zahlreiche Zuschauer jubelten ihnen zu. Für 2020 hatten sich bisher 1000 Athleten angemeldet. Die Zahl lag etwas unter denen der Vorjahre zu diesem Zeitpunkt. „Wir hatten aber wegen der aktuellen Situation darauf hingewiesen, dass man mit der Anmeldung noch warten sollte“, sagt Boehk im Gespräch mit der OZ.

Wäre eine Laufveranstaltung nicht doch mit 1,50 Meter Abstand halten möglich gewesen? „Wir tun uns schwer, diese Regel umzusetzen. Das ist aus unserer Sicht nicht machbar. Wenn ich da an die Start-Ziel-Gasse denke, an die Bussituation, die Startsituation in Altefähr, auch das Einlaufen im Ziel... Es ist eine freudige Veranstaltung, wäre aber unter diesen Bedingungen keine geworden.“

Im Laufschritt über die spektakuläre Rügenbrücke – erst im Oktober 2021 ist das voraussichtlich wieder möglich. Quelle: Christian Rödel

Teilnehmer hätten übernachtet, eingekauft und im Restaurant gegessen

Bedauerlich ist die Absage auch für Stralsund insgesamt. Stadtsprecher Peter Koslik beziffert die Wertschöpfung durch das von Jahr zu Jahr gewachsene Sportevent auf nun rund zwei Millionen Euro. Denn über die Hälfte der Teilnehmer buche rund um das Ereignis Übernachtungen, gehe in der Stadt essen und einkaufen.

Wie geht es nun weiter? „Eine Übernahme des Startplatzes in das nächste Jahr ist aus unserer Sicht ungünstig“, heißt es im Absage-Schreiben. Die Teilnehmer bekommen deshalb ihren gezahlten Betrag zurück. Dafür müssen sie auf ihr Konto beim Zahlungsdienstleister Davengo zugreifen und dort eine Rückzahlung veranlassen. Der Link dazu steht in der erwähnten E-Mail. „Das ist in wenigen Klicks gemacht“, versichert Boehk.

Neuer Termin steht schon fest

Die Sportler können den Veranstalter auf dem Wege aber auch finanziell unterstützen und ihren Beitrag – teilweise oder komplett – spenden. Denn für die Vorbereitung sind bereits Kosten entstanden. Vom Druck der Flyer und Plakate über die Einrichtung der Homepage und des Anmeldesystems bis hin zu Personalkosten.

Die Zahlungsunfähigkeit droht aber nicht. „Wir hätten jetzt in die volle Organisation gehen müssen. Dann wäre eine Absage irgendwann sehr schmerzlich gewesen“, meint Boehk. Die Abwicklung solle bis Ende August laufen. „Und dann gehen wir in die Vorbereitung der Veranstaltung fürs nächste Jahr.“ Der Termin stehe auch schon fest: 16. Oktober 2021.

