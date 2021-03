Stralsund

Das Album „Schlaraffenland“ soll schon bald durchstarten, zumindest wenn es nach dem Sänger und Kinderbuchautor Lars Engelbrecht geht. Weil viele Menschen aus der Region ihn finanziell unterstützt haben, wird er bald seine neues Album veröffentlichen können. Über die Crowdfunding-Plattform „Start-Next“ kam bereits einiges an Geld zusammen. Und dennoch: Das gesetzte Limit von 3 000 Euro ist noch nicht erreicht.

Sollte das so bleiben, hat Engelbrecht am Ende keinen Cent für die Veröffentlichung zur Verfügung, so sagt er. Dabei sollte jeder seine Musik, die auch gesellschaftskritische Themen behandelt, einmal gehört haben. Sein Album „Schlaraffenland“ handle von den verschiedenen Sehnsuchtsorten der Menschen. Die Hörer werden von ihm angeregt, das aktuelle Leben zu überdenken und ihr eigenes Handeln kritisch zu reflektieren. Seine Musik produziert der Sänger auch für jeden, der „Spaß an moderner norddeutscher Musik hat.“

Künstler leiden in Corona-Krise

Wie viele Künstler ist auch Lars Engelbrecht derzeit in einer schwierigen Lage. Zwar könne er noch nebenher für die Jugendarbeit des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises tätig sein, aber es ist dennoch derzeit ein „unbefriedigendes Gefühl zwischen Gas und Bremse, für jemanden, der gerne kreativ arbeitet.“ So gerne der 42-Jährige auch auf der Bühne stehen möchte: Die anhaltende Corona-Krise verhindert alle bisher geplanten Auftritte, die das Projekt-Budget aufstocken sollten

Ein Spender soll knapp 1 000 Euro für die Veröffentlichung in die Hand genommen haben. „Das ist totaler Wahnsinn“, erklärt der Musiker. Bis zum 15. März besteht noch die Möglichkeit über die Plattform Start-Next oder den Erwerb eines Unterstützer-Shirts die Veröffentlichung des Albums voranzutreiben.

Die Fertigstellung von Ton, Layout und CD’s: all das könne er nur mithilfe den Spendengeldern finanzieren. Engelbrechts erstes Soloalbum werde sowohl analog als auch digital, unter anderem bei Spotify, abrufbar sein. Er selbst hatte die Idee, sich mit einem Geschenk bei den Spendern zu bedanken.

Jeder Unterstützer kann sich ein solches Dankeschön beim einzahlen der Spende aussuchen. Die Auswahl geht vom neuen Album über Karten für eine Release-Party bis hin zur ganz privaten Show im eigenen Wohnzimmer. Je höher die Spende, umso größer das Geschenk. Die meisten Unterstützer haben bislang kein Geschenk ausgewählt: „Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn die Menschen einen als Künstler so wertschätzen ganz ohne Gegenleistung.“

Von Alysha Kraft