Kurz vor Mittag wird sich am Mittwoch Glockengeläut über die Hansestadt legen. Die Stralsunder Kirchengemeinden werden ab 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Friedensgebet den Kampf der Schiffbauer um den Erhalt von MV Werften und deren Standort am Strelasund unterstützen.

„Zeitgleich werden sich vor der Werft Stralsunder Schiffbauer mit einem Autokorso über die Hafenstraße und die Semlower Straße auf den Weg zum Alten Markt machen“, sagt Guido Fröschke, Geschäftsführer der Industriegewerkschaft IG Metall-Küste, Stralsund-Neubrandenburg. Um fünf vor zwölf starten hier die Gewerkschafter ihren Aktionstag zur Rettung der Werftstandorte und ihrer Arbeitsplätze.

Für den Erhalt von 1200 Arbeitsplätzen auf den Werften

Unter dem Motto „Stralsund braucht die Werft“ werden Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Gewerkschaftsvertreter zu den Werftarbeitern sprechen. Für sie alle geht es um viel. Mit dem Einbruch der Kreuzschifffahrt im Zuge der Corona-Pandemie geriet auch der Bau neuer Schiffe auf den MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in den Krisenstrudel.

Der asiatische Mischkonzern Genting, seit 2016 Eigner der drei großen Werften an Mecklenburg und Vorpommerns Küsten, konnte die Finanzierung nicht mehr sicherstellen. Jetzt sind bis zu 1200 Arbeitsplätze in Gefahr, darunter auch die von bis zu 600 der zuletzt etwa 700 Beschäftigten bei MV Werften Stralsund.

Für Guido Fröschke ist die Forderung des Aktionstages klar. „Es geht darum, so viele Schiffbauer wie möglich in Arbeit zu halten“, sagt der Metaller auch mit Blick auf Arbeitsmarktinstrumente, wie Kurzarbeit und Transfergesellschaften.

In Arbeit halten heißt für den Gewerkschafter jedoch vor allem, in Stralsund das eisgängige Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ fertig zu bauen, das am Stralsunder Werftkai liegt. Dann die „Endeavor 2“ zu bauen, für die Stahlteile sowie Hauptantrieb bereits vorhanden sein sollen.

Laut einer Marktanalyse der Gewerkschaft gebe es aktuell einen weltweiten Bedarf von bis zu sechs Schiffen dieser Luxus-Klasse.

OB: „In Schiffe investieren statt in Arbeitslosigkeit“

So fordert es die IG Metall auch für den Fertigbau des Riesenkreuzfahrers „Global Dream“ in Wismar und den Bau des nächsten Schiffes der Global-Klasse. Fröschke ist sich hier mit Alexander Badrow einig. Stralsunds OB hatte gefordert: „Besser in Schiffe investieren als in Arbeitslosigkeit!“

Hoffnung auf den Rettungsschirm der Bundesregierung

Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten des Werfteigners Genting sieht die Gewerkschaft jedoch auch, dass es hier eines starken Partners bedarf, die Krise zu überbrücken. Und so geht ihr Appell an die Bundesregierung, die Werften unter den Rettungsschirm zu nehmen. „Es geht hier nicht nur um die Zukunft der Schiffbauer“, sagt Fröschke und verweist auf Berechnungen, dass an jedem Werftarbeitsplatz drei weitere hängen – bei Zulieferern, im Einzelhandel, bei Dienstleistern.

Die Krise überbrücken heißt für den Gewerkschafter vor allem, Zeit zu gewinnen. Nicht nur, bis der Kreuzfahrtmarkt wieder anziehen sollte. „Für den Bau von Offshore-Plattformen, die künftig gebraucht werden, gilt es langfristig ein zweites Standbein aufzubauen“, sagt Guido Fröschke. Er verweist darauf, dass auch der Schiffbau vor neuen Herausforderungen stehen wird. „Ab 2024 will Norwegen nur noch Schiffe mit sauberen Antrieben in seine Fjorde lassen. Europa will ab 2030 Schiffe mit Schwerölantrieb verbieten“, sagt der Gewerkschafter, der darauf setzt, dass dann die MV Werften noch da sind, die geforderten Schiffe mit neuen Antrieben zu bauen.

Schiffbauverband fordert: „Jetzt den Hebel umlegen“

Dass es auch künftig Chancen für den deutschen Schiffbau geben wird, ist kein Wunschdenken seitens der Gewerkschaften. Nach Ansicht des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik sollte die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise des Kreuzfahrtschiffbaus jetzt Anlass für neue Weichenstellungen sein.

Für Verbandsgeschäftsführer Reinhard Lüken gibt es für den Schiffbau genug zu tun. Dazu zähle die Verjüngung der überalterten Flotte im Binnen- und Küstenverkehr. Lüken: „Große Ausbaupotenziale gibt es im Bereich der Offshore-Windenergie.“ Zudem werde eine Wasserstoffinfrastruktur inklusive schiffsgebundener Logistik benötigt. Die Forderung des Verbandes ist daher: „2021 muss das Jahr werden, in dem wir den Hebel umlegen, wenn wir langfristig weiter Schiffe bauen wollen.“

Kreistagsfraktion BVR/FW: Nachhaltige Lösung für Werft-Erhalt

Zukunftsfähigkeit ist auch das Stichwort für die Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler im Kreistag Vorpommern-Rügen. Sie fordert, für den langfristigen Standorterhalt in Stralsund schnellstens nachhaltige Lösungen zu finden. „Es geht um nichts Geringeres als um die Zukunftsfähigkeit einer ganzen Region, denn auch Zulieferbetriebe sind durch den Jobwegfall bedroht“, so der BVR/FW-Fraktionsvorsitzende Mathias Löttge.

Gefragt sind alternative Geschäftsmodelle. Die Schiffswerft müsse in die Lage versetzt werden, sich flexibel den Marktanforderungen anzupassen und neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Löttge sieht hier das Land in der Pflicht, um die vom Stellenabbau bedrohten Fachkräfte in MV zu halten.

