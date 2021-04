Stralsund

Mit diesem Eisladen haben sich Schiffbauer Achim Lessing und seine Frau Jaqueline einen echten Herzenswunsch erfüllt. Obwohl der Elektroingenieur der MV Werften Stralsund mit seinen 60 Jahren kurz vor der Rente steht – hat er nochmals einen Gang rauf geschaltet und einen eigenen Laden aufgemacht. Aus dem eigenen Garten in der Tribseer Vorstadt verkauft seine Familie nun Softeis. Die süße Idee kommt nicht nur bei den Nachbarn gut an. Seit Ostern ist der kleine Laden quasi zu einem Stadtteil-Treff geworden – dabei entstand er aus einer Notsituation heraus.

Ungewöhnliche Idee

„Wir essen einfach gerne Eis“, sagt Achim Lessing zu seiner ungewöhnlichen Idee. Ursprünglich war der Laden als Beschäftigung im Ruhestand gedacht, doch dann kam Corona – und änderte die Lebenssituation der Eheleute. Aufgrund der verhängten Kurzarbeit auf den MV Werften in Stralsund und die Beschränkung auf medizinische Fußpflege im Nagelstudio seiner Frau entscheiden die beiden kurzum bereits jetzt, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Jaqueline und Achim Lessing in ihrem Eisladen. Diesen konnten sie selbst ausbauen – denn er ist Elektroingenieur. Quelle: Barbara Waretzi

Planung des Eisgeschäftes

So begann die Familie Lessing im Herbst letzten Jahres die Planung und Organisation ihres Eisgeschäftes. Kurz vor Ostern war es dann auch endlich soweit, der Trailer aus Polen wurde geliefert. Der Elektroingenieur stattete diesen dann zusammen mit seinem Sohn, der ebenso als Elektriker tätig ist, aus. Neben den Eismaschinen wurde noch eine kleine Küche gekauft, so konnte der Verkauf dann am Ostersamstag 2021 durchstarten.

Bei den Lessings wird nichts verschwendet

Der Schiffbauer bietet in seinem Laden ausschließlich Softeis an, die Rohmaterialien bezieht er dabei von Anona, einer Nahrungsmittel-Firma, die unter anderem die DDR und auch die Wendezeit überdauert hat. „Sie verwenden immer noch die gleiche Rezeptur wie damals“, sagt der Familienvater. Im Norden sei das Eis bereits vor der Wende beliebt gewesen.

Neben Qualität läge ihm auch Nachhaltigkeit sehr am Herzen. „Ich finde Lebensmittelverschwendung nicht in Ordnung“, sagt er. Die Eismaschinen müssen aber aufgrund von Hygienevorschriften täglich entleert werden. Um einer eventuellen Verschwendung vorzubeugen, füllt er übrig gebliebenes Eis in kleine Becher um. So werden sie bei Minus 18 Grad eingefroren und sind perfekt für den Genuss daheim geeignet.

Darüber hinaus ist das Verpackungsmaterial beschichtete Pappe, die recycle- und kompostierbar ist: Müll entsteht so nicht. Täglich bieten die Lessings Vanille und Schokoeis an. Abwechslung bieten die rotierenden Fruchtsorten, welche jeden Tag anders sind. Ergänzen kann man sein Eis dann mit Soßen, Schokolade oder bunten Streuseln, welche vor allem Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Trotz verdienter Rente etwas Neues starten

„Wir wollten einfach was für die Siedlung tun“, erklärt der Werftarbeiter. Die Lessings leben bereits seit 10 Jahren in der Tribseer Vorstadt. In dieser Zeit habe sich die Gegend sehr verjüngt – viele junge Familien sind hergezogen. Dennoch gebe es kein Café oder eine Gaststätte. Sie wollten ihren Nachbarn somit etwas bieten, wo sie hingehen können. Geplant sind auch Tische und Stühle bereitzustellen, sobald es die Pandemielage zulässt.

Die Idee scheint aufzugehen: Das Softeis kommt gut an, trotz der noch kühlen Temperaturen. Von einer langen Schlange lasse sich hier niemand entmutigen, denn die Familie sei immer bereit für ein kleines Pläuschchen. Trotz gesundheitlicher Beschwerden genieße Achim Lessing die Arbeit und vor allem den Austausch mit den Kunden. „Die Arbeit macht einfach Spaß. Wir freuen uns einfach, wenn’s den Leuten schmeckt. Da vergeht die Zeit wie im Flug“, sagt der 60-Jährige. „Jetzt erst recht“ sei sein Motto für die Rente, in der er bestimmt nicht still sitzen wird, sondern fleißig sein Softeis verteilt.

Von Barbara Waretzi