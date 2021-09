Stralsunder Schilltage: Hobby-Soldat trägt die Uniform mit Stolz

Stralsund

Thomas Finke nahm am Samstag mit seinem Verein „Bürger und Soldaten Wittenberg 1813“ das erste Mal an den traditionellen Schilltagen teil. Als preußische Fußartillerie marschierten sie für den Husarenmajor Ferdinand von Schill. „Es war wirklich ein Erlebnis durch die Stadt zu ziehen und die Schlacht nachzustellen“, berichtet der in Wartenburg unweit der Lutherstadt geborene Hobby-Soldat.

Zwar übe er das Hobby bereits seit 30 Jahren aus, dennoch durfte der 53-Jährige noch nie seine „Frieda“, die Vereinskanone, mit in die Altstadt nehmen. Publikum sei für ihn und seine Kameraden neu: „Normalerweise spielen wir solche Schlachten an unbelebten Wiesen weit außerhalb der Zivilisation nach“, erklärt Finke. Insbesondere habe ihm das Gefecht an den Weißen Brücken gefallen, dort machte er den Roten Dampf mit seiner Kanone.

In der Hansestadt war er hingegen schon einmal zu Besuch. „Ich war erst letztens in Stralsund. Im Juni haben wir hier Urlaub gemacht“, erzählt der Hobbysoldat. „Da blieb die Uniform aber im Schrank.“

Von Barbara Waretzi