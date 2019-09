Stralsund

Zugegeben, die Besuchernase hat einiges zu verarbeiten im Biwak auf der Hansawiese. Vor einigen der Lager brennen kleine Feuerchen, hier und da wird etwas gebrutzelt und auch die Ausdünstungen der Männer, die am Sonnabendnachmittag in der nachgestellten Schlacht um Stralsund in historischen Uniformen bei rund 30 Grad Celsius gekämpft haben, mischen sich dazu. „Meine Stiefel waren voller Schweiß“, berichtet der Schwede Johan Klareld von der Hitze des Gefechts.

Auf diesem Wege bekam er ein ziemlich authentisches Gefühl, wie es für die Soldaten in der damaligen Zeit gewesen sein muss, bei hochsommerlichen Temperaturen in die Schlacht zu ziehen. Mit seiner Gruppe ist er extra für das Historienspektakel aus Schweden angereist. Für Mitstreiter Tobias Wass ist die Reise in die Hansestadt auch aus einem ganz persönlichen Grund interessant: „Meine Vorfahren waren in Stralsund, als die Stadt noch schwedisch war“, hat er herausgefunden.

Tobias Wass, Fredrik Ehlton und Johan Klareld (v.l.) sind mit ihrer Gruppe extra aus Schweden angereist. Die Bärte tragen sie seit Jahren so. Quelle: Kai Lachmann

Der schönste Biwak-Platz Europas

Zwischen Hansa-Gymnasium und Sund übernachten die militärhistorischen Gruppen, die an den Stralsunder Schilltagen teilnehmen. Die Bedingungen sind mit Absicht sehr einfach und ohne viel Komfort: Kein Strom, fast kein fließend Wasser, geschlafen wird auf Stroh. „Wir versuchen, das Leben von 1809 nachzuleben. Das ist Entschleunigung pur“, sagt Frank Beeckmann, der mit dem Mecklenburger Musketier Bataillon aus Wismar angereist ist. „Das hier ist der schönste Biwak-Platz in ganz Europa“, sagt er und berichtet, dass die der nachgestellten Schlachten bei Waterloo und Leipzig (Völkerschlacht) mit dem Stralsunder und dem Blick auf den Sund nicht mithalten könnten.

Aus Wismar kommt das Mecklenburger Musketier Bataillon. Sylvi Hansen, Frank Beeckmann, Stephan Brecklin und die junge Letizia Miranda Gonzalez genießen den Blick auf den Sund. Quelle: Kai Lachmann

Besser als Geschichtsunterricht

Ein paar Annehmlichkeiten gibt es dann aber doch: Wer will, kann statt der Dixies die Toiletten der Schule nutzen und dort auch duschen. Frank Schonert aber sagt: „Ich mache es wie damals. Geduscht wird nicht.“ Er ist Teil des Lützower Freikorps, das mit 50 Männern und Frauen wohl die größte Gruppe stellt. Im Zelt über Henry Zorzytski hängt sogar ein Bild von Ferdinand von Schill. Mit seiner rauen Stimme erklärt er, dass die Lützower einen besonderen Bezug zu dem preußischen Oberst haben.

Martin Rometsch hat sich wie seine drei Begleiterinnen das Kostüm einer Marketerin übergezogen und sichtlich Freude daran. Quelle: Kai Lachmann

Am Nachstellen historischer Schlachten reize ihn, dass auf diese Weise unterschiedliche Menschen – Zahnarzt bis zum vom Hart-IV-Empfänger – aus verschiedenen Ländern zusammen gebracht werden. „Und man kann sich hier auch noch richtig unterhalten, am Lagerfeuer Lieder singen und wird nicht von Handys und so gestört.“ Und Schüler Christian Fährmann merkt an: „Was ich hier lerne, kann mir kein Geschichtsunterricht vermitteln.“

