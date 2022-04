Stralsund

Wegen einer dramatischen Verwechslung kämpft Mario Jacobs (44) um den guten Ruf seines Stralsunder Restaurants. „Bei uns sind Kinder weiterhin herzlich willkommen“, sagt der Familienvater, der sich vor rund fünf Jahren mit seinem „Schipperhus“ in der Altstadt selbstständig gemacht – und einen Traum erfüllt hat. Mittlerweile hat sich der Familienbetrieb, den Jacobs zusammen mit seiner Frau Peggy Lange führt, über die Hansestadt hinaus den Ruf eines „beliebten und belebten Fischrestaurants“ erarbeitet.

Doch seit dem Osterwochenende ist nichts mehr wie es war. Es kriselt. Unverschuldet. Denn ein ganz anderes „Schipperhus“, ein Restaurant im 60 Kilometer entfernten Dierhagen auf dem Darß, entfachte eine harsche Netzdebatte über Kinderfreundlichkeit, die sich seit dem auf das Stralsunder „Schipperhus“ mit voller Härte auswirkt.

Während in Stralsund am Strelasund Kinder als Gäste willkommen sind, werden in Dierhagen an der Ostsee Kinder bis zu 12 Jahren nicht bewirtet. Das Problem: Im Internet können die Nutzer die beiden Gaststätten offenbar nicht auseinander halten. Es tobt ein Shitstorm, der nun auch die Existenz des Stralsunder Unternehmens bedrohen könnte.

Wegen Dierhagen: Leute beschimpfen Stralsunder Küchenteam

„Die Leute rufen bei uns sogar an, beschimpfen uns“, sagt Jacobs. „Dabei kennen sie uns gar nicht.“ Die Situation ist für den Vater von fünf Kindern belastend. „Ich bin wirklich fertig“, sagt er. „Morgens bis abends kümmere ich mich um alle Gäste. Gucke das der Laden läuft. Für den ganzen Stress mit den Anrufen habe ich eigentlich keine Zeit“, sagt er.

Kann man dieser Häuser verwechseln? Links das „kinderunfreundliche Schipperhus“ in Dierhagen, rechts das „kinderfreundliche Schipperhus“ in Stralsund. Quelle: Timo Richter/Kay Steinke

Nach den harten Corona-Jahren hätte er sich auf den Saisonstart gefreut. Mit dem Frieden war es jedoch schlagartig vorbei. „Mit meinem Team spreche über die Situation. Wir werden auch von Gästen angesprochen. Wir sind alle betroffen und auch verärgert.“ So weit es geht, versucht er den Stress von seiner Familie fern zu halten. „Nur mit meiner ältesten Tochter habe ich darüber gesprochen. Sie ist aber auch schon 22“, sagt der Chefkoch, der das Tagesgeschäft mit rund 15 Angestellten managt.

Wegen Verwechslung: Viele schlechte Bewertungen im Internet

Die Anrufe sind nur die Spitze des Eisberges. Auf Google hagelte es zuletzt Reihenweise schlechte Bewertungen, genau wie auf Tripadviser und auf Facebook. Ein regelrechter Kampf der Kulturen, der sich um das Aussperren von Kindern dreht. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Jacobs, der sich dem Kampf dennoch stellt. Weil er es muss. „Wir haben die ganzen falschen Bewertungen gemeldet“, sagt er. „Auf meine Stammkunden kann ich zählen. Aber im Sommer orientieren sich Urlauber an Bewertungen.“

Der Shitstorm könnte dadurch für ihn zu einem klaren Wettbewerbsnachteil führen. So sank die durchschnittliche Bewertung nach dem Dierhagen-Eklat in kürzester Zeit deutlich. Das Stralsunder Schipperhus wurde von einem Spitzenplatz durchgereicht, befindet sich nun hinter der unmittelbaren Konkurrenz. „Es ist geschäftsschädigend“, sagt Jacobs. Der Stralsunder hätte dies Ricarda Biebl, der Restaurantbetreiberin vom Schipperhus aus Dierhagen, bereits deutlich mitgeteilt.

Die Karte zeigt, wo sich das Schipperhus aus Dierhagen und das Schipperhus aus Stralsund befinden. Quelle: Laura Korpal

Der Shitstorm gegen den Stralsunder bringt dabei nicht nur Hass mit sich. Laut Jacobs ist die Situation noch absurder: „Einige Leute loben uns sogar, geben uns positive Bewertungen, weil sie denken, dass wir die sind, die die Kinder aussperren. Das wollen wir aber auch nicht. Weil wir es nicht sind.“

Andere Stralsunder stellen sich hinter Jacobs

Andere Stralsunder aus dem Gastgewerben stärken Jakobs in dieser schwierigen Zeit den Rücken. „Es ist schon seltsam, wie hier zwei Unternehmen auf Grund ihres Namens verwechselt werden und die Menschen dies nicht einmal merken“, sagt der Stralsunder Hotelier Daniel Ruddies vom Hotel Amber.

„Es ist schon seltsam, wie hier zwei Unternehmen auf Grund ihres Namens verwechselt werden. Die Stralsunder sind jedenfalls sehr gast- und familienfreundlich“, Amber-Hotelchef Daniel Ruddies. Quelle: Christian Roedel

„Das Stralsunder Schipperhus ist uns als sehr gast- und familienfreundliches Restaurant bekannt und hat diesen Shitstorm weder zu verantworten noch in irgendeiner Form verursacht“, stellt er klar.

„Man darf die Bewertungen nicht persönlich nehmen“

Mit harten und teils unsachlichen Kritiken hat das ganze Gastgewerbe zu kämpfen. „Man darf den harten Ton nicht persönlich nehmen“, sagt Rick Mähl, Geschäftsführer vom Stralsunder Restaurant Fischermänns. Nach seiner Erfahrung würde die Mehrheit der glücklichen Gäste eher keine Bewertung hinterlassen. „Dafür aber der eine unzufriedene Gast“, so Mähl. Oft würden die Kommentare dann sehr emotional ausfallen. „Wenn die Bewertung ungerechtfertigt ist, melden wir das. Manchmal klappt es – und sie wird entfernt.“

„Man darf den harten Ton in den Bewertungen nicht persönlich nehmen“, Fischermänns-Geschäftsführer Rick Mähl. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Garantieren könne man das nicht – und durch ein gezieltes Beschwerde-Management fällt im Restaurant mehr Arbeit – oder mehr Kosten an. „Wenn man sich zum Beispiel Unterstützung von einem Anwalt holt“, sagt Mähl. Im Falle von Mario Jacobs vom „Stralsunder Schipperhus“ sollte solch ein Vorgehen durchaus geprüft werden. Zum Thema Kinderfreundlichkeit sagt Mähl: „Bei uns ist jeder Willkommen. Dennoch sollte jeder Gastwirt selbst entscheiden dürfen, wie er sein Angebot ausrichtet.“

Anwalt könnte helfen: Prozess wäre aber teuer

„Legt man das Gleichbehandlungsgesetz zu Grunde, ist das Ausschließen von Kindern höchst zweifelhaft“, sagt der Stralsunder Anwalt Peter Bischoff in Hinblick auf das kinderunfreundliche Konzept des Schipperhuses von Dierhagen. „Belangen könnte der Stralsunder die Dierhäger im aktuellen Fall vermutlich nicht, weil sie keine unmittelbare Konkurrenz sind.“ Neben dem Melden der falschen Google-Bewertungen rät Bischoff zudem, den Shitstorm mit positiven Botschaften zu überdecken. „Wenn es keine Kunden sind, die die Bewertungen beschrieben haben, lässt sich das prüfen“, sagt er.

„Notfalls kann ein Anwalt helfen. Ich würde aber zum Überdecken mit positiven Botschaften raten“, sagt Peter Bischoff, Anwalt aus Stralsund. Quelle: Marlies Walther

Hier müsse Google reagieren. Notfalls könne in der Sache ein Anwalt helfen. „Hier müsste man aber viel mehr investieren, als in gute Social-Media-Werbung“, sagt Bischoff. Im Falle vom Schipperhus könnte es bei den Massen an Bewertungen, die ein Shitstorm mit sich bringt – richtig teuer werden.

Von Kay Steinke