Anita Schmidt und ihr Team von der „Näh- und Stickstube“ in Knieper West in Stralsund haben sich mit vielen Ideen und einer treuen Stammkundschaft gegen den Lockdown gestemmt.

Viel Platz ist in der „Näh- und Stickstube“ in Knieper West nicht. Deshalb achten Chefin Anita Schmidt (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Petra Wernick (l.) sowie Steffi Müller in der Corona-Zeit penibel darauf, dass der Mundschutz getragen wird. Quelle: Jörg Mattern