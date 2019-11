Schüler auf den Spuren der friedlichen Revolution

Stralsund

Die Themen, die die Menschen vor 30 Jahren berührten, haben sich nicht erledigt. Davon ist Klaus Freudenberg überzeugt – und das gibt er auch den Schülern mit, die vor ihm sitzen. 24 Zehntklässler des Hansa-Gymnasiums besuchen den Wahlpflichtkurs „Zeitzeugengespräche“. In diesem Jahr dreht sich bei den Mädchen und Jungen passend zum Datum alles um die friedliche Revolution 1989.

„Wir sprechen mit Akteuren von damals“, erklärt Mark Fleckeisen, Lehrer am Hansa-Gymnasium. Akteure, das sind unter anderem Klaus Freudenberg und der ehemalige Pfarrer Winrich Jax, die damals maßgeblich die Friedensgebete mit initiierten. Doch die beiden sind lange nicht die einzigen Gesprächspartner der Schüler. „Wir reden mit Kulturschaffenden und auch Familienangehörige haben sich zur Verfügung gestellt“, sagt Mark Fleckeisen. „Je facettenreicher desto besser, schließlich geht es darum, ein möglichst differenziertes Bild aus dieser Zeit zu bekommen.“

Die heutige Jugend macht Mut

Für Klaus Freudenberg und Winrich Jax sind die Gespräche mit den jungen Leuten unglaublich wichtig. „Weil wir uns wünschen, dass diese Erinnerungen nicht verblassen“, sagt Winrich Jax. „Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sollten auch unser heutiges Denken und Tun bestimmen.“ Und so reisten sie noch einmal gemeinsam mit den Schülern in die Vergangenheit, zurück in die Marienkirche, in der sich vor 30 Jahren tausende Stralsunder zu den sogenannten Friedensgebeten trafen. Auf Bildern, die die beiden Herren mitgebracht hatten, bekamen die Schüler eine Ahnung davon, wie viele Leute damals unterwegs waren. Anton Herzog jedenfalls war von den Massen beeindruckt, „und wir konnten sehen, dass alle Altersgruppen dabei waren“, sagt der 16-Jährige.

Themen von damals aktueller denn je

Ein besonderer Moment lebte noch einmal auf, als Rebekka Falkenberg in der Kirche die Resolution verlas, der am 30. Oktober 1989 so viele Hansestädter zugestimmt hatten. Damals gründete sich daraus eine Arbeitsgruppe, eine Dialoggruppe. „Ich hatte das Gefühl, dass damit etwas bewegt werden kann“, sagt die 15-jährige Rebekka. In der Gesprächsrunde haben die Jugendlichen auch erfahren, dass die Friedensgebete ihren Ursprung eigentlich schon in den 1980er-Jahren hatten. „Da begann das intensive Nachdenken, dass sich etwas ändern sollte.“ Zunächst hatte man sich in der Jakobikirche getroffen. Als der Kreis der Besucher der Gebete immer größer wurde, zog man in die Marienkirche um. Die Friedensgebete an sich finden übrigens nach wie vor statt. „Sie stehen auf drei Säulen“, erklärt Klaus Freudenberg. „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.“ Natürlich seien diese Themen auch biblischen Ursprungs, aber „sie betreffen auch die Menschen im Hier und Jetzt, denn sie sind ein Dauerbrenner.“

Auf die Frage von Rebekka, ob sich Jugendliche heute mehr engagieren sollten, gab es von Klaus Freudenberg eine klare Antwort: „Es gibt heute viele junge Menschen, die sich engagieren, das macht auch uns Älteren Mut.“ Winrich Jax ergänzt: „Die Zeit und die Probleme haben sich verändert. Umso wichtiger ist es, dass sich die Menschen wieder zusammenschließen.“

Von Miriam Weber