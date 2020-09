Stralsund

Welche Dimensionen dieses Projekt einmal annehmen würde, ahnte wohl vor zwei Jahren niemand. Dort starteten Mädchen und Jungen des Hansa-Gymnasiums mit dem Projekt „Erbe gelebt – Zu Hause im Welterbe. Die Erben des Erbes begegnen Europas Geschichte in der Hansestadt Stralsund“. Für dieses und das Folgeprojekt „Bock auf Barock“ erhielten sie nun den mit 700 Euro dotierten Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche des Landes MV.

Dem Welterbe auf der Spur

Unterwegs im Welterbe: Bei vielen Exkursionen, wie hier in der Nikolaikirche, haben die Schüler Infos gesammelt. Quelle: Elke Kuhnert

„Das kam sehr überraschend, ist aber eine tolle Wertschätzung für die Schüler“, sagt Kathrin Bucholz, die als Kunstlehrerin beide Projekte von Anfang an begleitet hat. Gemeinsam mit Schulleiter Thomas Janke, Lehrer Markus Endler und den Schülerinnen Lilly Bannow, Leona Bell und Paulina Bahr nahm sie den Preis in Wolgast aus den Händen der Bildungsministerin Bettina Martin entgegen. „Es war richtig schön, dass sich die Ministerin so viel Zeit genommen hat. Sie ist mit den Schülern ins Gespräch gekommen und hat genau nachgehakt“, sagt Kathrin Bucholz. Und von den Mädels vom Sund erfuhr die Ministerin genau, worum es in den Projekten ging.

Gemeinsam mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, der Hansestadt Stralsund und der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund startete das Projekt im Rahmen des European Cultural Heritage Year 2018. „Als wir das am Anfang hörten, waren wir schon etwas skeptisch“, gesteht Jessica Prümer. Die heute 17-Jährige war von Anfang an dabei. Doch es brauchte nicht lange, um die Schüler zu begeistern. „Wir haben so unglaublich viele Exkursionen gemacht und uns dem Thema Welterbe auf ganz unterschiedliche Weise genähert.“

Den Blickwinkel wechseln und Stralsund neu entdecken

Die Schüler haben nach dem Projekt einen anderen Blickwinkel auf und für das schützenswerte Welterbe der Stadt. Quelle: Inga Schoenfeld

Drei große Themenbereiche haben die Mädchen und Jungen bearbeitet: „Austausch und Bewegung – Stralsund in Europa, das Meer als Verbindungsweg“, dann „Grenz- und Kulturlandschaften – wie begegnen wir dem Denkmalschutz?“ und „Erbe gelebt – Kontinuität der kulturellen Nutzung von Denkmälern in Stralsund von 1234 bis in die Gegenwart“. Besuche nach Lübeck, Wismar und immer wieder verschiedene Orte in Stralsund standen auf dem Programm.

Bei allen Erkundungen in der Hansestadt entstanden zahlreiche Ideen für Kunstobjekte als Zeichnungen, Plakate, Reliefs und Modelle und auch das Buch „Hingeschaut“ mit Ansichten vieler Kleinode, wie Fenster, Türen, Giebel oder Backsteine der Welterbestadt.

Anerkennung über die Stadtgrenze hinaus

Alles mündete in einer großen Ausstellung, die zunächst in der Kulturkirche St. Jakobi und schließlich im Rathaus zu sehen war. Und sie sorgte für Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus. Nicht zuletzt war das „Erbe gelebt“ auch der Landesbeitrag von MV zum European Cultural Heritage Year 2018. „Wir haben so viele positive Rückmeldungen auf die Ausstellung erhalten, dass wir mit allen Partnern beschlossen haben, ein Folgeprojekt zu starten“, erinnert sich Thomas Janke. Die Idee zu „Bock auf Barock“ war geboren.

Dabei beschäftigten sich die Schüler mit der Zeitphase des Barocks in Stralsund und der damit verbundenen fast 200-jährigen Zugehörigkeit zum schwedischen Königreich. Bei so vielen schwedischen Spuren am Sund in Baukunst, Kunst oder Musik, wurden einzelne Gruppen gebildet, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten auseinandersetzten.

Bock auf Barock?

Auch diese Wand gestalteten die Schüler selbst. Quelle: Elke Kuhnert

Das waren unter anderem Mode, ein Musikabend, Modellbau von Fassaden, Stadtplanungsvisionen leerstehender Gebäude in der Hansestadt oder die Stralsunder Fayencen – alles unter dem großen Motto „Bock auf Barock“ und aufwendig und kreativ von den Schülern erarbeitet, in Szene gesetzt und aufgeführt und präsentiert bei einer Modenschau, einem Musikabend oder der abschließenden Ausstellung, ebenfalls wieder zum Tag des offenen Denkmals.

Kathrin Bucholz jedenfalls ist stolz auf ihre Schüler und deren Arbeiten. „Mit dem Projekt konnten wir die Jugendlichen zum einen für den Denkmalschutz sensibilisieren und zum anderen ihnen zeigen, dass er nicht langweilig ist.“ Und das hat geklappt. „Man geht anders durch die Stadt, ist nicht mehr so betriebsblind, sondern schaut auch mal genauer hin. Nicht nur in Stralsund, sondern auch in anderen Städten“, sagt Jessica Prümer. „Man weiß jetzt einfach auch viel mehr“, fügt Sophie Maikowski hinzu. „Es macht Spaß, andere Menschen mit Stralsund vertraut zu machen. Ich finde, dass es eine schöne Stadt ist.“

Das Preisgeld aus Schwerin soll möglichst in den künstlerischen Bereich an der Schule fließen, sagt Thomas Janke abschließend und fügt hinzu: „Ich freue mich für die teilnehmenden Schüler und Lehrer, dass sie mit dem Denk mal! Preis eine so schöne öffentliche Würdigung bekommen haben.“

Von Miriam Weber