Stralsunder Schüler reisen nach Portugal

Stralsund

Das ist Schule von ihrer schönsten Seite: Eine Woche lang nahmen Kiara Hegenbarth, Amelie Gaffrey, Eric Lange und Pepe Rackow, Schüler der IGS Grünthal, gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Ines Hollatz und Jana Piotraschke an einem Austausch in Portugal teil. Im Rahmen eines Erasmus+ Projektes führte die Stralsunder der Weg dorthin.

Europa genießen und kennenlernen

Die IGS Grünthal gehört zu den Teilnehmern, des von der Europäischen Union geförderten Projektes „21st Century Skills“ (Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts), das über zwei Jahre läuft. In dieser Zeit arbeiten Schulen aus Le Lamentin in Frankreich, Athen in Griechenland, Candelaria in Spanien, Olhao in Portugal und Lohja in Finnland und eben Stralsund zusammen. Dabei geht es nicht nur darum, die Länder und Menschen bei gegenseitigen Besuchen kennenzulernen, sondern vor allem auch um den Austausch innovativer Lehr- und Lernmethoden im 21. Jahrhundert.

Vier Stralsunder Schüler der IGS Grünthal zog es mit Erasmus+ zu einem Austausch nach Portugal. Quelle: privat

Nun zog es die Stralsunder also nach Portugal. „Eine unglaubliche Reise“, sagt Kiara. „So viele Teenager aus verschiedenen Ländern, da sind viele neue Freundschaften entstanden. Außerdem sind wir als Stralsunder Team zusammen gewachsen und haben ein atemberaubendes Abenteuer gemeinsam erlebt“, ergänzt Amelie.

Untergebracht in Gastfamilien war für die Schüler fast jeden Tag ein buntes Programm vorgesehen. So standen unter anderem Städtetouren auf dem Plan, und natürlich wurden auch immer wieder Strände besucht. Der Praia do Barril ist Eric besonders in Erinnerung geblieben. „Der Strand wurde früher zum Fischfang genutzt, denn auf den Dünen lagen überall Anker verteilt, an denen die Fischernetze befestigt waren.“

Für Amelie war noch ein anderes Ereignis beeindruckend: „Wir haben im Naturpark Ria Formosa ein Chamäleon in die Freiheit entlassen“, sagt die Schülerin. In diesem Park haben die Jugendlichen das Spiel „Peddy Paper“ kennengelernt, eine Art Rallye durch den Naturpark, bei dem Aufgaben gelöst werden mussten. Hilfe gab es von den verschiedenen Informationstafeln, die im gesamten Park verteilt waren.

Beeindruckende Natur

Neben vielen Sightseeing-Touren blieb immer wieder genügend Raum, um Zeit mit den Gastfamilien zu verbringen. Für Kiara eines der schönsten Erlebnisse: „Wir waren beeindruckt von der Schönheit der atemberaubenden Küste und genossen unser kleines Abenteuer sehr.“ Auf ihrer Tour stand außerdem einer der zehn schönsten Strände Europas auf dem Plan. „Dieser macht der Auszeichnung alle Ehre und zur Feier unseres letzten Abends in Portugal genossen wir noch einmal das wunderschöne, klare Wasser.“ Das hatte es den Sundstädtern besonders angetan, denn auch Pepe erinnert sich an einen Moment am Ponta da Piedade: „Wir sahen riesige Dünen und natürlich das türkise Wasser des Atlantiks.“

Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Finnland und – Stralsund. Teilnehmer aus diesen Ländern nehmen derzeit an einem gemeinsamen Projekt teil. Quelle: privat

Das „Ende der Welt“ liegt übrigens in Portugal, denn so wird der Ort Sagres-Cabo de S. Vicente genannt, den die Schüler besuchten. „Der Ort trägt diesen Namen, weil es der letzte Punkt vor Amerika ist“, erklärt Pepe. „Außerdem sieht man überall nur das blaue Wasser des Atlantiks, das war ziemlich beeindruckend. Später durften wir noch auf eigene Faust das Gelände erkunden. Absolut beeindruckend.“

Doch natürlich haben die Projektteilnehmer auch Zeit in der Schule verbracht und am Projekt selbst gearbeitet. Außerdem wurde an einem Abend zu einem internationalen Buffet eingeladen, an dem sich alle mit Spezialitäten aus ihrem Heimatland beteiligten.

Eindruck hat diese Reise auf jeden Fall bei den Stralsundern hinterlassen. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, sagt Eric und Kiara ergänzt: „Ich würde mich jederzeit noch einmal bewerben. Es war eine einmalige und wunderschöne Erfahrung.“

Von Kiara Hegenbarth, Amelie Gaffrey, Eric Lange und Pepe Rackow