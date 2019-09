Proppevoller Bus: Stralsunder Schüler müssen draußen bleiben

Stralsund

7.10 Uhr im Bus der Linie 1 nach Viermorgen zur Berufsschule, dem Fachgymnasium und der Fachoberschule. Die Scheiben sind beschlagen, alle Sitzplätze belegt, im Gang und in der Mitte stehen schon mehrere Schüler. Der Bus hält am Bahnhof. Eine Menschentraube bildet sich an der Vordertür. Die ersten Schüler kommen herein, die anderen rücken bis nach hinten durch. Auch der Platz vorne beim Busfahrer füllt sich. Eigentlich dürfte hier niemand stehen. Noch immer warten Schüler vor der Tür. Vorwärts geht es aber nun nicht mehr. Für sie ist einfach kein Platz. „Ich muss jetzt die Tür schließen“, kündigt der Busfahrer an und drückt auf den Knopf. Wer draußen steht, hat Pech gehabt.

Obwohl der Bus total voll ist, war dennoch nicht für alle Platz: Elf Schüler bleiben am Bahnhof zurück. Sie nehmen es teilweise mit Humor, winken ihren Klassenkameraden, die es bis in den Bus geschafft haben. Teilweise sind ihre Gesichtsausdrücke aber auch genervt. Sie zücken ihre Handys, vermutlich um Mitschüler oder Lehrer zu informieren, dass sie es nicht pünktlich zum Unterricht schaffen werden.

Wer zu spät kommt, muss draußen bleiben

Dass so viele Schüler stehen gelassen werden, ist kein Einzelfall. Das bestätigt auch der Busfahrer. „Aber was soll ich machen? Wer nicht mehr reinkommt, kann doch den nächsten Bus nehmen“, schlägt der Fahrer vor. „Die Vier fährt alle 15 Minuten.“

Zwölftklässler Johannes Göbel, der jeden Morgen mit dem Bus unterwegs und von der Situation genervt ist, entgegnet: „Aber die Vier nimmt eine andere Route. Wenn der Bus dann an der Schule ankommt, hat der Unterricht längst begonnen.“ Dasselbe gelte für einen weiteren Bus der Linie 1. Er fährt um 7.25 Uhr am Bahnhof ab, die Schulklingel läutet aber schon um 7.30 Uhr. Manche Lehrer würden Zuspätkommen nicht tolerieren, selbst wenn es unverschuldet ist. „Wer bei denen nicht pünktlich im Unterricht ist, der wird zum ersten Block nicht mehr reingelassen“ berichtet der Stralsunder.

Ein Bus früher oder später? Kein gute Idee

Ein Bus später ist also keine wirkliche Lösung. Ein Bus früher allerdings auch nicht. Denn am Bahnhof steigen Schüler zu, die vorher mit dem Zug nach Stralsund kommen. Sie müssten dann einen Zug früher nehmen. Wer zum Beispiel aus Binz kommt, für den ist um 6.02 Uhr Abfahrt (Ankunft 6.55 Uhr). Noch früher fährt kein Zug. Wer aus Grimmen nach Stralsund kommt, hätte vor dem Zug um 6.29 Uhr noch die Option, von dort mit einem Bus um 5.40 Uhr nach Stralsund zu fahren (Ankunft 6.18 Uhr). Wobei sich dann langsam die Frage stellt, was man Schülern zumuten sollte.

Eine andere Option wäre, einen Gelenkbus einzusetzen. „Manchmal ist es erschreckend, wie leicht sich doch so ein Problem lösen lassen könnte“, findet Johannes Göbel. Wäre es tatsächlich so leicht? Michael Lang, Pressesprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) erklärt: „Den Wunsch nach großen Fahrzeugen können wir nachvollziehen, die Anschaffungskosten dafür müssen aber auch erst einmal erwirtschaftet beziehungsweise durch Dritte finanziert werden.“ Im jüngst beschlossenen Nachtragshaushalt des Landkreises Vorpommern-Rügen, der alleiniger Gesellschafter der VVR ist, ist eine Erhöhung des Zuschusses um 800 000 Euro für den Busbetrieb eingeplant, um eine Verbesserung im allgemeinen Angebot zu erreichen.

Schon im Januar gab es Beschwerden

Im Stralsunder Stadtverkehr sind nach VVR-Angaben gegenwärtig 19 sogenannte Solobusse mit bis zu zwölf Metern Länge und 14 Gelenkbusse im Einsatz. „Gerade die großen Fahrzeuge werden zu den Lastspitzenzeiten im Berufsverkehr eingesetzt und dienen auch dazu, die Schüler zu den örtlich zuständigen Schulen zu befördern. Auch versuchen wir, alle sonstigen Fahrten mit sehr hohem Fahrgastaufkommen mit den Gelenkbussen abzudecken“, erklärt Lang, gesteht aber auch ein: „Das gelingt nicht immer.“

Selbstverständlich werde die VVR aber reagieren, „wenn sich abzeichnet, dass dauerhaft die derzeit eingesetzten Busse nicht ausreichen werden“, meint Lang. Laut Göbel ist das seit Langem offensichtlich. Im Januar verfasste Eltern-Beschwerden an die VVR wegen genau dieser Situation liegen der OZ vor. Auch eine Vertreterin des Fachgymnasiums hat sich in der Sache schon an die VVR gewandt.

Auf dem Rückweg sieht es auch nicht besser aus

Auf Nachfrage hat Lang dann aber doch noch eine gute Nachricht parat: „Derzeit ist auch wieder der Einsatz eines Gelenkbusses vorgesehen.“ Die VVR habe gerade einen Neuen angeschafft, „allerdings nicht zusätzlich, sondern als Ersatz eines bestehenden Gelenkbusses. Durch eine gewisse Übergangszeit bis zur Ausmusterung des alten Fahrzeuges kann dieser jetzt zusätzlich eingesetzt werden“.

Bleibt für die Schüler zu hoffen, dass dieser auch nach Schulschluss fahren wird. Denn auf dem Rückweg in die Stadt kann es sein, dass der Bus dann ebenso überfüllt ist wie auf dem Hinweg. Zwölftklässler Johannes Göbel freut sich übrigens schon darauf, wenn er endlich seinen Führerschein hat.

Auf dem Rückweg ist die Situation im Bus wie auf dem Hinweg. Quelle: Privat

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch

Vorpommern-Rügen: Millionen für Busse, Campus und Eisenbahn-Erlebniswelt

Andreas Kuhn führt Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen

Haltestellen gegen Verkehrschaos: Damgarten bremst Eltern-Taxis aus

Radfahren in Stralsund: Hier ist es besonders gefährlich

Personalmangel bremst Busse aus

Von Kai Lachmann