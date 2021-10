Rügen/Stralsund

Auf einer kleinen Waldfläche bei Sehlen mussten vor zwei Jahren Kiefern abgeholzt werden, weil sie die trockenen Sommer der vorangegangenen Jahre nicht überstanden hatten. Die Fläche bleibt aber nicht dauerhaft frei, sie wird nun mit Baum- und Straucharten aufgeforstet, die zäher sind und sich besser dem Klima anpassen sollen. Flatterulme, Traubenkirsche, Roter Hartriegel und Pfaffenhütchen heißen die Gehölze, die das Forstamt Rügen auf dieser Fläche am Mittwoch gepflanzt hatte. Insgesamt 3270 Stück.

Da diese Aufgabe für eine Handvoll Forstarbeiter an einem Tag nicht zu erledigen ist, haben sie sich Unterstützung geholt. Zum einen waren die Mädchen und Jungen aus der Nachbarschaft im Einsatz. Der Waldkindergarten aus Sehlen beteiligte sich mit viel Eifer an dieser Aktion. „Für die Kids ist es ein Fest, mitzumachen. Sie waren Feuer und Flamme, als wir ihnen davon erzählt haben“, sagt Heike Balzer. Sie gehört zum Trägerverein der Freien Schule Rügen in Dreschvitz, der das Projekt Waldkindergarten zusammen mit dem Forstamt gestartet hat.

Und nun standen sie zwischen den aufgetürmten Sandhaufen und steckten die zweijährigen Pflanzen in die Löcher im Boden, die zuvor Mitarbeiter der Forstbaumschule Güstrow vorbereitet hatten. „Die Kinder lernen spielerisch, wie sich ein Wald entwickeln kann. Wir hatten vor einigen Tagen einen Sitzkreis mit einem Forstamtsmitarbeiter, der den Kindern erklärt hatte, dass hier Fichten standen, die aber abgeholzt werden mussten und jetzt Arten hinkommen, die sich dem Klima besser anpassen“, sagt Heike Balzer.

Mit dem Zug nach Rügen

Große Unterstützung kam vom Festland. Schüler der Klasse 7d vom Hansa-Gymnasium in Stralsund machten sich zusammen mit ihren Lehrern auf dem Weg nach Sehlen. Da bei ihnen in der Region aktuell kein Klimawald angelegt wird, fiel die Wahl auf Rügen. Mit dem Zug ging es bis nach Teschenhagen, danach zu Fuß weiter über den Acker.

„Das ist Biologieunterricht in der besten Form. Sie können selbst anpacken und sehen, wie ein Wald entsteht“, sagt Biologielehrer Sebastian Thamm. Seine Kollegin Doreen Klinckenberg ergänzt: „Überall und auch bei uns in der Region sterben Bäume und Wälder. Deshalb ist es uns ein Anliegen, bei dieser Pflanzaktion dabei zu sein“, sagt sie.

Schule will sich weiter engagieren

Die Jugendlichen aus Stralsund hatten ihren Spaß in Sehlen, mussten sie vor allem an diesem Tag nicht zur Schule gehen. „Wichtig ist, dass wir etwas für die Natur tun. Nebenbei haben wir auch einiges gelernt, etwa, welche Baumarten bei diesen Bodenverhältnissen besonders gut wachsen können und welche nicht“, sagt Anni Schmeling (13).

Für die Stralsunder Schüler könnte es nicht der letzte Auftritt in einem Wald auf Rügen gewesen sein. „Wir haben genug Manpower und bringen die Motivation mit. Wir würden gerne jährlich solche Aktionen starten, beim nächsten Mal vielleicht mit 200 Helfern“, sagt Sebastian Thamm.

Von Mathias Otto