Stralsund

Der Gewinner des Wettbewerbs zur Neugestaltung der Schützenbastion steht fest: Mit ihrem Entwurf, wie das Gelände des heutigen Busbahnhofs zwischen Karl-Marx-Straße und Frankenteich, einmal aussehen könnte, setzte sich die Bewerbergemeinschaft Holzwarth Landschaftsarchitektur und TRU Architekten Part mbB aus Berlin durch.

Mehr Parkplätze am Rande der Altstadt

Die Hansestadt Stralsund hatte in Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES) einen Wettbewerb ausgelobt, zwölf Vorschläge aus der ganzen Bundesrepublik waren schließlich eingereicht worden. Wichtigstes Ziel bei der Umgestaltung: Es sollen Stellflächen für etwa 220 Pkw geschaffen werden. Dabei geht es auch um eine Verlagerung der Parkplätze vom Neuen Markt zur Schützenbastion hin, die nötig wird, damit der Neue Markt umgestaltet werden kann.

Bei einer exponierten Lage wie der der Schützenbastion, die außerdem Bestandteil der historischen Wallanlagen rings um die Altstadt ist, kein einfaches Anliegen, Stellflächen zu schaffen und so hieß es bereits in der Auslobung: „Die besondere Lage im Eingangsbereich der Altstadt mit Blickbeziehung zur Marienkirche erfordert hohe Anforderungen an die Ausbildung und Gestaltung des Parkhauses. So soll das Parkhaus teilweise als Tiefgarage ausgebildet werden.“ Auch die Ansagen für die umgebenden Flächen waren klar: Viel Grün „mit Aufenthaltsqualität“ und sie sollten den „Charakter der benachbarten Wallanlagen aufnehmen“.

Sieger aus der Hauptstadt

Die Berliner Architekten und Planer haben aus Sicht des Preisgerichts, unter Vorsitz von Prof. Heinz Nagler, der zum Stralsunder Gestaltungsbeirat gehört, die „Anforderungen der Aufgabenstellung in sehr guter Gestaltungsqualität gelöst“. Dazu zählte im Übrigen auch, dass die maximalen Bruttoausgaben für die Arbeiten 7,5 Millionen Euro nicht übersteigen dürfen.

Geht es nach den Vorstellungen der Hauptstädter, wird die vieleckige Form der Bastion beim Bau der Tiefgarage mit aufgenommen. Umhüllt ist das Bauwerk aus sogenanntem Cortenstahl, das ist ein wetterfester Stahl. Aus Richtung der Karl-Marx-Straße sieht man eine Kante, doch die Hülle öffnet sich zum Weidendamm und damit zum Frankenteich hin zu einer abgestuften Sitzlandschaft. Der Weidendamm soll als Verbindung in die Altstadt für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Allerdings sollen der bestehende Großsteinpflasterbelag deutlich schmaler gestaltet und am Wasser Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

Ein Platz mit vielen Funktionen

Der Platz auf der Schützenbastion ist in mehrere Bereiche gegliedert. In der Tiefgarage selbst sind Stellflächen für 213 Pkw geplant. Auf dem Bauwerk ist ein multifunktionaler Platz vorgesehen, der sowohl als Marktfläche, Veranstaltungsort, aber auch für temporäre Parkplätze für 53 Pkw genutzt werden kann.

Nach Süden soll ein Bistro-Café integriert werden, nach Norden wird der Platz zu beiden Seiten durch die Ausgänge des Parkhauses geschlossen. Fahrradstellplätze sind genauso vorgesehen wie eine Gepäckschließwand. Da die bisherigen Wartehäuschen weggenommen werden, kann die die Altstadt umfassende Allee geschlossen werden. Viel Grün wird es in den das Bauwerk umgebenden Parkanlagen geben. Die bisherige Versiegelung des Bushalteplatzes wird nahezu komplett aufgenommen und als zusammenhängender Grünraum gestaltet. Vor allem große Rasenflächen und Blumen, die eine nicht so intensive Pflege brauchen, sollen dort wachsen. Ein Weg verbindet den neuen Warteplatz zum Busbahnhof mit dem der Sitzlandschaft an der Bastion vorgelagerten kleinen Spielplatz und dem Weidendamm.

Ginge es nach der Stadt, soll es nun zügig vorangehen. Noch in diesem Jahr soll eine Entwurfsplanung für das Parkdeck und die Freianlagen erarbeitet werden. „Mit einem Baubeginn ist 2021 zu rechnen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Miriam Weber