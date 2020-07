Stralsund

Am Hansa-Gymnasium starten am Montag 650 Mädchen und Jungen entsprechend dem erst zu Beginn dieser Woche vom Bildungsministerium MV bekannt gegebenen „ Hygieneplan Corona“ mit dem schulischen Regelunterricht unter Pandemiebedingungen. „Wir werden ab 9.35 Uhr unsere Schüler während zweier Unterrichtsblöcke in das Konzept einweisen und es mit ihnen besprechen“, sagt Schulleiter Thomas Janke.

Maskenpflicht auf engen Schulfluren

Das Gymnasium wird den vollen Regelunterricht anbieten. Der Hygieneplan ist dementsprechend aufgebaut. Er sieht unter anderem eine Maskenpflicht auf den engen Schulfluren vor. Masken, die im Unterricht wieder abgenommen werden können. Dazu kommen verschiedene Pausenbereiche auf dem Schulhof für die einzelnen Jahrgangsstufen sowie gestaffelte Mittagszeiten. Alles zusammen wird von mehr Aufsichtslehrern im Blick behalten. „Unsere 55 Lehrer und Referendare sind alle an Bord“, sagt Janke.

Anzeige

Auch die älteren Kollegen stehen für den Unterricht zur Verfügung. Die Homepage der Schule wird derzeit entsprechend den neuen Regeln aktualisiert. Der Schulleiter hofft, den Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen ohne Unterbrechung anbieten zu können.

Weitere OZ+ Artikel

Erstklässler starten mit drei Stunden Unterricht täglich

Optimismus auch bei Ramona Harfenmeister. Die Leiterin der Grundschule Andershof begrüßt am Sonnabend 34 Abc-Schützen in zwei Staffeln im Rohbau der Schulturnhalle. „Am Montag starten wir dann mit 174 Kindern in den Präsenzunterricht“, sagt die Schulleiterin. Zuvor erfolgt eine Einweisung der Schüler. „Personell sind wir mit neun Lehrern dafür gut aufgestellt. Alle haben in den letzten Tagen ihre Klassenräume liebevoll für den Unterricht vorbereitet.“ Die ersten Klassen starten mit drei Unterrichtsstunden am Tag, die zweiten bis vierten Klassen mit vier Stunden.

Schulträger sichert höheren Reinigungsbedarf ab

Der im Hygienekonzept des Bildungsministeriums geforderte höhere Reinigungsaufwand wird durch den Schulträger abgesichert. Wie Peter Koslik, Sprecher der Hansestadt, versicherte, sei bereits mit der schrittweisen Wiedereröffnung im vergangenen Schuljahr die tägliche Unterhaltsreinigung in den Schulen der Stadt derart hochgefahren worden, dass eine weitere Anpassung zum kommenden Schuljahr nicht erforderlich sei. Dazu gehört unter anderem, dass Klassenräume und Flure nunmehr täglich zu wischen sind.

Weiterhin wird eine tägliche Reinigung stark frequentierter Oberflächen, wie Hand- und Treppenläufe, Türgriffe, Lichtschalter, Fenstergriffe und Tische, abgesichert. Neben der Reinigung am Nachmittag durch Vertragsfirmen werden diese Flächen zusätzlich während des Schulbetriebes durch die Schulhausmeister gereinigt. Mit den Dienstleistungsfirmen seien entsprechende Verfahrensweisen vereinbart.

Von Jörg Mattern