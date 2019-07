Stralsund

Wenn die Kinder mit dem letzten Läuten aus dem Schulgebäude in die Sommerferien laufen und der Hausmeister später die Tür abschließt, heißt das nicht, dass in den Gebäuden sechs Wochen lang Stille ist. Im Gegenteil: Die schulfreie Zeit im Sommer wird traditionell genutzt, um die Schulen ein Stück weit auf Vordermann zu bringen. Genau 715 300 Euro investiert die Stralsund in diesem Jahr in neue Anstriche, bessere Lüftungen und diverse weitere Arbeiten.

Der größte Einzelbetrag wird in die Marie-Curie-Regionalschule gesteckt, genauer gesagt in die Sporthalle. Der Punkt „Erneuerung Akustikdecke und Beleuchtung“ schlägt mit 340 000 Euro zu Buche. Ein großer Posten schlägt bei der Burmeister-Regionalschule zu Buche: 150 000 Euro kostet das Aufstellen von Container für vier Klassen. Weitere 100 000 Euro werden in der Diesterwegschule investiert, um einen Wasserschaden zu beseitigen.

Schill- und Gagarinschüler ziehen um

Die umfangreichsten Arbeiten finden in der Grundschule „ Ferdinand von Schill“ statt. Diese ist in dieser Auflistung allerdings ausgenommen, weil hier nicht kleinere oder größere Sommerbauarbeiten stattfinden, sondern die Schule seit eineinhalb Jahren grundsaniert wird. Kostenpunkt: 5,2 Millionen Euro (Stand Mai 2019). Und so wie sie aussieht, wird die letzte in Stralsund in Plattenbauweise errichtete Schule pünktlich zum ersten Schultag nach den Ferien in neuem Glanz erscheinen.

Während der Bauarbeiten wurden die Schillschüler übergangsweise im alten Herder-Gymnasium unterrichtet. Dort ziehen die Gagarinschüler ein, denn jetzt ist ihre Schule an der Reihe. Auch dort soll die Grundsanierung nicht länger als zwei Jahre dauern.

