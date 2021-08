Stralsund

Die Arme muskelbepackt, die Haut voller Tattoos, auf seiner Brust trägt er stolz den Schriftzug „Hansestadt Stralsund“, darüber ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Nazis Raus“ – Sebastian Jürgens ist eine imposante Erscheinung. Der leidenschaftliche Kraftsportler könnte Türsteher oder dergleichen sein, doch weit gefehlt. Der 34-Jährige ist Erzieher. Er findet: „Soziale Arbeit rockt!“

Die Ausbildung machte der gebürtige Stralsunder nach dem Abitur. Aktuell arbeitet er beim Sozial-Verein Chamäleon in der Hansestadt, genauer gesagt macht er als Betreuer Schichtdienst in einer suchttherapeutischen Wohngruppe am Frankenwall. „In der stationären Jugendhilfe zu arbeiten, ist hartes Eisen. Da muss man tough sein. Aber ich habe das mittlerweile verinnerlicht. Ich liebe diesen Job. Ich gehe gerne zur Arbeit, weil es jeden Tag eine neue Herausforderung ist, mit diesen besonderen Jugendlichen zu arbeiten und ihnen zu helfen“, erzählt Sebastian Jürgens.

„Diese besonderen Jugendlichen“ – das sind junge Menschen mit Suchtproblemen und Verhaltensauffälligkeiten, etwa Borderline-Störungen oder Aggressivität. „Keiner von ihnen ist so richtig freiwillig hier. Viele haben Auflagen. Sie sind vom Jugendamt hergeschickt worden oder teilweise auch auf richterliche Anordnung hier. Manche haben fünf, sechs verschiedene Substanzen im Körper, wenn sie hierherkommen und 20 offene Gerichtsverfahren, wenn es hochkommt.“

Raus aus dem Drogenmilieu

Die Bewohner der Einrichtung stammen aus ganz Deutschland und für gewöhnlich nicht direkt aus Stralsund. „Die Jugendlichen kommen in der Regel aus Hamburg, Bremen, Leipzig und Berlin. Das Ziel ist es, sie aus dem eigenen Umfeld herauszuziehen, raus aus dem Drogen- und Verbrechermilieu, raus aus den schwierigen Familienverhältnissen“, berichtet Jürgens. „Bei uns machen sie eine anderthalb- bis zweijährige Therapie.“

Im Haus gilt ein striktes Verbot von Alkohol und Drogen. Doch dabei ist für Sebastian Jürgens eines wichtig: realistische Erwartungen. „Es ist utopisch anzunehmen, dass alle Jugendlichen überhaupt nicht rückfällig werden. Erfolgreich die Therapie zu machen heißt, erfolgreich zu lernen, mit dem Konsum umzugehen. Das oberste Ziel ist es, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Das bedeutet: Sie machen Schule, eine Ausbildung oder finden einen eigenen Wohnraum und wir unterstützen sie dabei. Danach sind die dann so weit, dass wie sie mit gutem Gewissen entlassen können. In die eigene Wohnung, zu ihren Familien oder in eine Nachsorge-Einrichtung.“

Zu selbstständigen Menschen erziehen

Schritt für Schritt sollen die Jugendlichen zu selbstständigen Menschen werden. Dabei beginnt es mit grundlegenden, kleinen Dingen: Regelwerk einhalten, den Abwasch erledigen, Wäsche machen und – abstinent leben. Im Laufe der Therapie bekommen die jungen Menschen immer mehr Verantwortung und Freiheiten. Wie erfolgreich das Konzept sein kann, hat Jürgens selbst schon häufig erlebt. Immer wieder, oftmals Jahre später, bekommen er und die anderen Erzieher und Pädagogen mit, wie sie das Leben der Jugendlichen positiv verändert haben.

„Erst neulich hat unsere Fachdienstleitung von einer jungen Frau erzählt, die jetzt selbst im letzten Ausbildungsjahr zur Erzieherin ist und sich verlobt hat. Vor fünf Jahren war sie bei uns, ganz schwer marihuanaabhängig und immer gegen alles. Mit Türen eintreten, das volle Programm. Andere schicken uns Bilder, wenn sie schwanger sind, eine eigene Wohnung und einen Job, ein geregeltes Leben haben. So sehr wie uns die Jugendlichen hier manchmal hassen, umso geiler ist es, wenn sie drei, vier, fünf Jahre später schreiben: So, noch mal lieben Dank. Ihr habt mich gerettet und dank euch habe ich jetzt mein Leben auf die Reihe bekommen. Das zeigt einem, warum man diesen stressigen Job hier immer macht“, sagt der langjährige Erzieher, der auch schon in der Kita gearbeitet hat.

Gefährliche Situationen

Mit bis zu acht Jugendlichen im Haus und Schichtdienst kann die Arbeit stressig werden, manchmal auch gefährlich. Kritische Situationen mit den jungen Menschen hat der Erzieher in seinen fünfeinhalb Jahren bei Chamäleon glücklicherweise nur selten erlebt. „Es wurde mal ein riesiges Nutellaglas nach mir geschmissen, es ist so zwei Zentimeter neben meinem Kopf zerplatzt. Einem anderen Kollegen wurde frontal ein Messer in den Bauch gerammt. Zum Glück war es ein stumpfes Messingmesser. Die Klinge ist am Schaft abgebrochen und hat einen heftigen Kratzer hinterlassen. Aus solchen Gründen sind alle scharfen Gegenstände sicher verschlossen.“

Hat er in solchen Extremsituation Angst? „Ja. Das ist menschlich.“ Wichtig sei es, Ruhe zu bewahren und sich nichts anmerken zu lassen. „Ich muss dann meine Vorgesetzte verständigen, die Polizei und das Krankenhaus kontaktieren, weil hier gleich ein Krankenwagen gebraucht werden könnte.“ Gerade in solchen Situationen laufe er zur Höchstform auf – dank seiner Erfahrung und Körpersprache. Einige seiner Freunde meinen, dass mit den schwierigen Jugendlichen nur solche muskulösen Kerle wie er arbeiten könnten. Das sei aber falsch, meint Jürgens. Viele seiner Kollegen seien tatsächlich Mitte zwanzig und weiblich.

Kraftsport, Familie und Arbeit – alles unter einen Hut bringen

Die größten Lebensinhalte neben der Arbeit? Ganz klar der Kraftsport und seine Familie. Noch zur Schulzeit belegte er am Gymnasium den Grundkurs „Kraftsport Fitness“ – seitdem hat ihn die Leidenschaft für den Sport gepackt. Fünfmal pro Woche geht er zum Training. Die Zeit dafür findet er trotz Schichtarbeit immer.

Jugendarbeiter Sebastian Jürgens beim Kraftsport. Quelle: Privat

„Kraftsport ist meine Sucht. Wenn ich nicht zum Sport kann, kriege ich schlechte Laune. Nach 17 Jahren Training geht einem das in Leib und Seele über. Das ist ein Lebensstil“, formuliert es der 34-Jährige, der 150 Kilogramm auf der Bank stemmt und täglich mindestens 220 Gramm Eiweiß verdrückt. Nur hinter eines hat der Sport zurückzutreten: seine Familie.

Der junge Familienvater versucht, stets so viel Zeit wie möglich meiner seiner Freundin und der gemeinsamen dreijährigen Tochter zu verbringen. Nicht immer ein leichtes Unterfangen. „Glücklicherweise versucht Chamäleon, die Schichteinteilung so familienfreundlich wie möglich zu gestalten. Aber falls das mit den Schichten irgendwann richtig problematisch werden sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, wieder von 8 bis 15 Uhr im Kindergarten oder Hort zu arbeiten.“

Von Pascal Bauser