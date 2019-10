Stralsunder Second-Hand-Laden: Retro geht am besten

Stralsund

1,50 Euro für einen Kinderschlafanzug, fünf Euro für eine Jeans, 30 Euro für ein Brautkleid. „Am Monatsanfang wird viel gekauft“, sagt Verkäuferin Cornelia Schwanbeck. „Am Monatsende eher weniger.“ Fast täglich komme neue Ware in den Second-Hand-Laden vom Stralsunder Beschäftigungs- und Dienstleistungsunternehmen Stralsund Innovation Consult GmbH (SIC) auf dem Gelände an der Rostocker Chaussee. Stralsunder bringen säcke- und körbeweise Kleidung vorbei, die noch völlig in Ordnung ist, aber von ihnen nur nicht mehr getragen wird.

Der Second-Hand-Laden, der in den vergangenen zwei Jahren modernisiert wurde, lebt davon. Schwanbeck schränkt aber ein: „Wir können nicht alles annehmen.“ Manche Stücke seien kaputt oder derart verschmutzt, dass sie nicht mehr den Weg ins Regal finden, sondern in den Containern hinterm Haus als Altkleiderspende fürs Deutsche Rote Kreuz gesammelt werden. „Jeder hat eben ein anderes Gefühl, womit er anderen etwas Gutes tun will“, sagt Schwanbeck diplomatisch.

Einen Kinderschlafanzug gibt es für 1,50 Euro. Quelle: Kai Lachmann

Winterjacke für acht Euro

Die Kleidung wird zwar gratis abgegeben, dennoch entstehen Kosten: Bevor die Hosen, T-Shirts und Kleider überhaupt in den Verkauf kommen, werden sie vorher sortiert, falls nötig genäht, und wenn sie nicht gerade nach Weichspüler durften auch noch einmal gewaschen. Angeboten werden die gebrauchten Damen-, Herren-, Kinder- und Haushaltssachen zu einem Bruchteil des Neupreises. Zum Beispiel gibt es Hemden, Kleider und Röcke für Kinder für einen oder zwei Euro, Gardinen für einen Euro pro laufenden Meter, Bettzeug für zwei, Jeans für fünf, Winterjacken und Mäntel für acht bis zehn Euro. „ Retro geht am besten“, hat Verkäuferin Britta Scherbina festgestellt.

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Räume modernisiert. Quelle: Kai Lachmann

Der Gewinn geht wegen dieser niedrigen Preise nicht gerade durch die Decke. Und doch muss sich das Geschäft mit drei Angestellten und einem Teamleiter in der Zukunft selbst tragen. „Im Frühjahr wurde der Second-Hand-Laden wie auch das Sozialkaufhaus auf 16i umgestellt“, berichtet Peter Münster, technischer Leiter bei SIC. 16i – damit meint er, dass die Beschäftigten nicht mehr als Ein-Euro-Jobber, sondern als Angestellte nach dem Mindestlohn bezahlt werden. In den ersten beiden Jahren fördert der Bund die Stellen komplett nach dem Teilhabechancengesetz (Paragraf 16i). Danach wird die Förderung jährlich um zehn Prozent zurückgefahren nach insgesamt fünf Jahren komplett eingestellt.

Pullover werden zu Gnom-Puppen umgenäht

Verkäuferin Cornelia Schwanbeck zeigt einen Gnom, der aus einem ausrangierten Pullover entstanden ist. Quelle: Kai Lachmann

Drei Mitarbeiterinnen sind im Second-Hand-Laden, für den übrigens noch ein Name gesucht wird, beschäftigt. Hinzu kommt ein Teamleiter. Im Sozialkaufhaus, das nach Münsters Willen nur noch Kaufhaus heißen soll, sind 21 Personen tätig. Zudem arbeiten mehrere kreative Damen im Bereich Upcycling, das heißt, aus verschiedenen alten Stücken nähen sie neue Stücke. So werden Stoffreste zu Kränzen, Jeans zu Schürzen und Pullover zu Gnom-Puppen.

CO2-Ausstoß reduzieren, Müll vermeiden, Ressourcen schonen – Umweltschutzaspekte wie diese wurden von der Fridays-for-Future-Bewegung auf die mediale Tagesordnung und in das Bewusstsein vieler Menschen weltweit gebracht. „Was da gefordert wird, das leben wir schon lange“, sagt Peter Münster. Denn durch die Wieder- oder besser gesagt Weiterverwendung und Aufarbeitung von gebrauchten Möbeln, Haushaltsgegenständen und Kleidungsstücken entstehe weniger Müll, zudem würden weniger Ressourcen benötigt, da nicht alles neu hergestellt werden müsse, sondern noch viele Jahre weiter genutzt werden kann. „Und das“, so Münster, „schont auch den Geldbeutel.“

Peter Münster, technischer Leiter, zeigt, was für originelle Einzelstücke aus dem Upcycling hervorgehen. Quelle: Kai Lachmann

