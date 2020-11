Stralsund

Die Hansestadt verbessert die Verkehrssituation in der Seestraße. Dort sind nun Fahrradsymbole auf der Fahrbahn zu finden. Sie sollen Radfahrer dazu animieren, vom Weg an der Sundpromenade stadteinwärts auf die Straße zu wechseln. „In der Vergangenheit war zu beobachten, dass eine Vielzahl von Radfahrern ordnungswidrig auf dem Gehweg gefahren ist und damit die in diesem Bereich nicht wenigen Fußgänger gefährdet wurden“, begründet Stadtsprecher Peter Koslik die Maßnahme.

Bislang bogen Radfahrer eher ungern auf die Straße ab, da sie an der entsprechenden Stelle den Verkehr nicht sonderlich gut überblicken konnten. Denn einige Meter voraus parkten Autos auf der Fahrbahn. Die fünf Stellplätze hat die Stadt nun ersatzlos gestrichen. Der Blick nach links ist nun frei.

Radfahrer sollen an dieser Stelle auf die Straße wechseln. Quelle: Kai Lachmann

Kommt von rechts ein Bus?

Allerdings müssen die Radfahrer nicht nur auf die entgegenkommenden Fahrzeuge schauen. Notwendig beim Wechsel auf die Straße ist auch ein Blick nach rechts – kommt von dort ein Bus? Die Seestraße zwischen der Fähr- und der Einmündung Johannischorstraße ist zwar eine Einbahnstraße. Allerdings dürfen sie nicht nur Radfahrer, sondern auch der Linienverkehr in entgegengesetzte Richtung befahren.

Die Einbahnstraße ist für Fahrräder und den Linienverkehr frei. Quelle: Kai Lachmann

„Neben der Verbesserung der Sicht entfällt analog zu der Straße Am Fischmarkt auch eine Engstelle, bei der aufgrund der parkenden Fahrzeuge ein Begegnungsverkehr Radfahrer – Kfz nicht möglich war“, berichtet Sprecher Koslik.

Autofahrer sollen Verständnis entwickeln

Die Markierungen werden bei Autofahrern für mehr Verständnis dafür sorgen, dass Radfahrer dort auf der Straße fahren dürfen, hofft Walter Günther, Regionalgruppenleiter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC). „Ich habe schon mal gesehen, dass ein Autofahrer extra langsam gefahren ist, um entgegenkommende Fahrradfahrer anzuschnauzen – fälschlicherweise.“

Wie Günther begrüßt auch sein Club-Kollege Reinhard Klette, dass mit der Maßnahme die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht wird. „Wir als ADFC weisen allerdings seit Jahren darauf hin, dass dem Kraftfahrer auf der Einbahnstraße von der Langenstraße/Ecke Am Fischmarkt bis zur Seestraße/Beginn Sundpromenade Fahrradfahrer entgegenkommen dürfen und dass bisher nicht ausreichend darauf hingewiesen wird.“ Er schlägt deshalb vor, auch noch Pfeile auf die Straße aufzubringen.

Von Kai Lachmann