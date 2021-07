Stralsunder Segelwoche startet in kleiner Form: Westwind pustet kräftig

Stralsund

Wind in den Segeln, bunte Spinnaker auf dem Sund und heiße Positionskämpfe an der Startlinie: Am Mittwochabend startet im Rahmen der Stralsunder Mittwochsregatta die 71. Stralsunder Segelwoche.

Alles anders als sonst, da bildet auch die traditionsreiche sportliche Veranstaltung in diesem Jahr keine Ausnahme. Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 ursprünglich für den Juni geplant, finden die Regatten nun verspätet statt. „Uns haben viele Anfragen erreicht, so dass wir uns als Organisationsteam überlegt haben, es wenigstens zu probieren“, erklärt Mitorganisator Wilhelm Petersen gegenüber der OZ.

Keine Kinder- und Jugendregatten

Nun ist das Teilnehmerfeld zwar kleiner als sonst, aber es wird gesegelt. „Allerdings wird es diesmal keine Kinder- und Jugendregatten geben“, sagt Wilhelm Petersen. „Dafür gab es bei einer Abfrage nach der Teilnahme zu wenig Rückmeldungen.“ Außerdem sei es insgesamt eine viel kleinere Veranstaltung, aber „wir wollten es trotzdem versuchen.“

Trotz allem wartet die Stralsunder Segelwoche wieder mit ihren beiden Zugpferden, den Streckenwettfahrten Rund Hiddensee und Rund Rügen auf. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es bei diesen Regatten für die Teilnehmer einmal um die Insel Hiddensee beziehungsweise Rügen. Der Startschuss für Rund Rügen fällt am Freitagabend. „Wenn die Vorhersagen sich bestätigen, dann werden wir bei den vorherrschenden Westwinden südlich des Rügendamms starten.“

22 Boote wollen Rügen umsegeln

Dann wird es für die bisher 22 gemeldeten Crews gegen den Uhrzeigersinn um die Insel gehen. Etwa 80 Seemeilen beträgt die Distanz. „Das ist schon ein langer Kanten und eine Herausforderung, durch die Nacht zu segeln“, sagt Wilhelm Petersen.

Das sieht für die Segler, die das „Söte Länneken“ umrunden, etwas anders aus. Sie werden am Samstagmorgen ab 8.30 Uhr auf die Bahn gehen, der Kurs beträgt etwa 43 Seemeilen. Zum Teilnehmerfeld zählt auch die Gruppe der Crews, die eine Albin Express segeln. Denn auch in diesem Jahr wird bei der Segelwoche der Stralsunder Expressenpokal ausgesegelt.

Alle Regatten auf eine Blick: Hier können Sie zugucken Auftakt zur 71. Stralsunder Segelwoche ist Mittwoch, 28. Juli, mit der beliebten Mittwochsregatta. Ob Nordmole oder Sundpromenade, die Boote sind gut zu sehen. Rechtzeitiges Erscheinen sichert auch gute Plätze vor dem „Anker“, denn die Location ist beliebt bei Urlaubern und Küstenbewohnern. Am Freitag startet um 18 Uhr Rund Rügen, und zwar südlich oder nördlich der Ziegelgrabenbrücke. Bisher sind 22 Boote gemeldet, die die rund 80 Seemeilen meistern wollen. Startberechtigt sind Seekreuzer und Mehrrumpfboote. Letztere sind aber nicht dabei, also segeln hier normale Yachten unter sich. Am Samstag erfolgt um 8.45 Uhr der Start zur Regatta Rund Hiddensee. Der Kurs über 43 Seemeilen geht einmal um die Insel herum. Die Entscheidung, ob mit oder gegen den Uhrzeigersinn gesegelt wird, trifft die Wettfahrtleitung nach der aktuellen Wetterlage. Mit dabei sind die Expressen, See- und Küstenkreuzer. Allerdings haben sich bisher nur elf Crews gemeldet. Am Sonntag, 1. August 2021, beginnen ab 10 Uhr die Up-and-Downs beim Stralsunder Expressen-Pokal. Dieser Wettbewerb ist von der Nordmole oder an der Sundpromenade sehr gut zu beobachten.

Die Albin Express ist ein 7,77 Meter langes Kielboot, das 1978 von dem Schweden Peter Norlin konstruiert wurde. Bei unserem schwedischen Nachbarn ist dieser Bootstyp nach wie vor weit verbreitet. Doch die Hansestadt dürfte da ordentlich Konkurrenz machen, denn mittlerweile gibt es allein in Stralsund über zehn Expressen. „Wir freuen uns, dass wir den Expressenpokal stattfinden lassen können“, sagt Mitorganisator Wolfram Roehl.

Expressen auch Sonntag noch gefordert

Rund Hiddensee ist für die Expressen jedoch nur ein Teil des Wettkampfs. „Am Sonntag geht es dann auf dem Sund mit den sogenannten Up-and-Downs weiter“, sagt Wolfram Roehl. Für Zuschauer sind diese Wettkämpfe von der Nordmole und der Sundpromenade aus gut zu beobachten. „Für einige Crews sind die Regatten eine zusätzliche Vorbereitung für größere Wettkämpfe. So wird die Crew der ‚Phönix‘ beim Deutschen Expressenpokal in Glücksburg an den Start gehen und die ‚Nurmii‘ wird Stralsund bei der Nordischen Meisterschaft in Aalborg in Dänemark vertreten“, verrät Wolfram Roehl. „Drücken wir also die Daumen für alle Segler, dass das Wetter mitspielt. Denn vernünftige Bedingungen sind nun einmal die Grundvoraussetzung für Regatten“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Bei der 68. Stralsunder Segelwoche wurde der Deutsche Expressenpokal ausgetragen Quelle: Manuela Wilk

Vorbereitung nur online

Komplettiert wird das Organisationsteam der Stralsunder Segelwoche übrigens von Dagmar Loetz, Thomas Engelbrecht (Rund Rügen), Eric Werner (Stralsunder Expressenpokal) und Manfred Hanke (Rund Hiddensee). „In diesem Jahr lief fast alles online ab, so dass es kaum persönliche Kontakte zwischen den Seglern gab und gibt“, sagt Wilhelm Petersen. Auch auf eine große Siegerehrung wird verzichtet.

„Am Samstagabend werden wir zwar eine Auswertung vor der Anker-Werkstatt machen, aber auch das kontaktlos“, sagt Wilhelm Petersen. „Trotz allem ist die 71. Stralsunder Segelwoche ein Versuch, einen kleinen Schritt in Richtung Normalität zu gehen“, schaut er voraus. In diesem Sinne allen Seglern Mast- und Schotbruch!

Von Miriam Weber