Mehr als zwei Jahre hat Lennart Burke auf diesen Tag hingearbeitet. Am 26. September fällt für den 23-jährigen Stralsunder der Startschuss zur sogenannten Mini Transat. Etwa 4000 Seemeilen über den Atlantik liegen dann vor ihm, die er allein auf seinem 6,50 Meter langen Boot „Vorpommern“ bewältigen will. (Die OZ berichtete mehrfach)

Start ist in Les Sables-d’olonne in Frankreich. Die erste Etappe führt die Regattateilnehmer bis nach Santa Cruz de la Palma auf den Kanaren, die zweite dann bis nach Saint Francois auf der Insel Guadeloupe in der Karibik. „Ich freue mich so sehr, dieses Projekt jetzt beenden zu können“, sagt Lennart Burke. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren viel für genau diese Momente, für meinen großen Traum investiert.“

Sponsoren und Unterstützer suchen, Seemeilen sammeln und Qualifikationen meistern, an sich und an dem Boot arbeiten, immer wieder nachbessern und optimieren … „Ich fühle mich wirklich gut vorbereitet. Es kann losgehen“, ist der junge Mann voller Vorfreude.

Antibiotikum und Pulled Beef an Bord

In den vergangenen Tagen hatte er noch einige seiner Partner und Unterstützer besucht und eine Woche mit seiner Freundin noch einmal Ruhe und Energie getankt. Spätestens am 15. September mussten alle Boote und die Teilnehmer in Frankreich sein. „Für uns stehen dann Wetter- und Orga-Briefing auf dem Plan und bei den Booten die Sicherheitschecks.“ Und die werden auf Herz und Nieren geprüft und alles kontrolliert.

Unter anderem auch die Bordapotheke. „Man darf nicht vergessen, dass wir allein unterwegs sind und uns im Notfall selbst helfen müssen“, erklärt Lennart Burke und gibt einen Einblick: „Von Pflaster bis Adrenalin, Schienen, Halskrausen, Antibiotikum, Tabletten … Und auf den ganzen Verpackungen steht noch einmal extra drauf, was wofür gedacht ist.“

Für etwa 32 Tage wird Lennart Burkes Lebensmittelpunkt die „Vorpommern“ sein. Wie viel Platz er unter Deck hat? Der Hansestädter muss kurz überlegen. „Vielleicht so vier Quadratmeter“, überlegt er. Diese teilt er sich allerdings mit diversen Segeln, Technik und Verpflegung. „Für die erste Etappe habe ich Proviant für etwa 12 Tage und 60 Liter Trinkwasser“, sagt er. Für die zweite Etappe sind zwanzig Tage eingeplant und 140 Liter Trinkwasser.

Aber selbstverständlich gibt es auch Essen. Gefriergetrocknet oder vorgekocht. „Von meinem Lieblingsessen habe ich ganz viel dabei“, sagt er mit einem Lachen und verrät, dass das bei dem gefriergetrockneten Essen Pulled Beef und Kartoffelstampf ist und beim vorgekochten Essen Hühnchenstreifen mit Nudeln, Parmesan und Tomatensoße. „Pro Tag gibt es drei Mahlzeiten und ich mache da auch keinen Unterschied, ob Frühstück, Mittag oder Abendbrot. Am Morgen gibt es bei mir auch etwas Kräftiges.“

Der Stralsund Lennart Burke bricht zur Atlantik-Überquerung mit seiner "Vorpommern" auf. Quelle: Johan Müller

Schlafrhythmus? – gibt es nicht

Gefragt nach einem Schlafrhythmus winkt Lennart Burke ab. „Den gibt es nicht“, sagt er. Wenn, dann versucht er, in Zwanzig-Minuten-Abständen zu schlafen. „Länger geht es nicht, weil sonst die Gefahr groß ist, dass man einen Winddreher nicht mitbekommt, und auch das Aufeinandertreffen mit anderen Booten darf nicht unterschätzt werden.“ Schlafen heißt in diesem Fall auch nicht, sich in ein kuscheliges Bett zu legen, sondern sitzend in einer Ecke oder auf und zwischen Segeln die Augen zu schließen. Wenn Konkurrenten in der Nähe sind oder man in Landnähe segelt, dann sei an Schlaf ohnehin nicht zu denken.

„Die Konkurrenz ist stark und wir haben in den vergangenen Monaten viel von- und übereinander lernen können.“ 84 Seglerinnen und Segler werden insgesamt an den Start gehen. „Im vergangenen Jahr lief es für mich bei vielen Regatten überraschend gut“, schaut Lennart Burke zurück. „Aber man darf nicht vergessen, dass ich noch sehr jung und erst am Anfang meiner Karriere bin. Ich muss und ich darf noch Fehler machen“, sagt er und fügt dann hinzu, dass es für seine Entwicklung gut gewesen sei, dass er in dieser Saison auch jede Menge Gegenwind bei Regatten erlebt habe.

„Da ist mal die Elektronik ausgefallen oder ich habe taktisch Mist gebaut. Alles Erfahrungen, die ich sammeln muss.“ Understatement ist das nicht, denn ehrgeizig ist Lennart Burke trotz allem. „Am liebsten möchte ich unter den Top 10 landen“, sagt er mit einem Augenzwinkern und fügt dann etwas ernster hinzu, dass es ihm wichtig sei, gut im Ziel anzukommen.

Auf vier Quadratmetern organisiert sich Lennart Burke in den Wochen der Atlantik-Überquerung das Leben auf seiner "Vorpommern". Ernähren tut er sich in der Zeit von gefriergetrockneten Gerichten. An Schlaf ist kaum zu denken. Quelle: Alexander Champy-McLean

Keine Zeit für Langeweile

Aber wie vertreibt man sich als Alleinsegler die Zeit, wenn mal nichts zu tun ist an Bord. Diesen Fall gebe es tatsächlich eher selten, sagt Lennart Burke. „Von Seglern, die schon länger im Profisport unterwegs sind, habe ich gehört, dass man sich am Tag auch mal mit etwas beschäftigen muss, das nichts mit Segeln zu tun hat. Eine halbe Stunde am Tag abschalten.“ Doch was für ihn das Richtige sei, habe er noch nicht herausgefunden.

„Musik ist nichts für mich, das habe ich schon festgestellt. Wenn alle Geräusche von draußen weg sind, fühle ich mich nicht wohl. Diesmal habe ich ein Buch dabei, um den Rest auszublenden. Aber auch das ist ein Testballon“, sagt er mit einem Lachen. „Jeder muss da individuell für sich das Richtige finden.“

Für eines wird er allerdings Zeit an Bord haben: Darüber nachzudenken, wie es nach der Mini Transat weitergeht. „Ich werde nicht in ein schwarzes Loch fallen, sondern arbeite schon seit geraumer Zeit an dem, was danach kommt“, gibt er einen kleinen Einblick. „Mein Ziel ist es weiterhin, an meiner Profi-Karriere zu arbeiten. Und das bedeutet, sich bei verschiedenen Projekten weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und vor allem viel zu segeln. Doch nun heißt es erst mal: „Go, ,Vorpommern‘, go! Und Mast- und Schotbruch, Lennart Burke!“ Wer mehr über die Mini Transat und Lennart Burke erfahren möchte: www.lennartburke-sailing.de.

