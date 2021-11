Stralsunder Solar-Duo: Damals hat man uns belächelt

Stralsund

Diesmal gab es sogar Blumen für den Kunden. Denn über die Indienststellung der 1000. Photovoltaikanlage auf ihrem Dach freute sich nicht nur das Fitnessstudio Gym Fitness World. Die Unternehmensgründer der ATA Werbetechnik, Toralf Ernst und André Rothe, schauten aus diesem Anlass persönlich vorbei.

Wenn das Unternehmen diese Installation als 1000. Anlage benennt, ist dies jedoch nur die halbe Geschichte. „Es ist die 1000. Anlage, die auch das Haus, auf dem sie installiert ist, versorgt und den Rest dann in die Energieversorgung einspeist. Wir haben jedoch noch weitaus mehr Anlagen installiert, von denen einige komplett ins Netz einspeisen“, erklärt Unternehmer André Rothe.

Von der Reklame zur Solarenergie

1998 haben die beiden Stralsunder Geschäftsmänner die ATA Werbetechnik gegründet und begannen, sich mit Lichtwerbung einen Namen zu machen. Drei Mitarbeiter beschäftigten sie in der Anfangszeit. „2004 haben wir dann mit den ersten Photovoltaikanlagen begonnen. Damals wurden wir noch belächelt, wie es oft mit guten Ideen ist“, blickt Rothe zurück.

Heute sehen sie sich als eines der innovationsreichsten Unternehmen der Hansestadt, die inzwischen mit der ATA Solar eine weitere Vertriebsschiene entwickelt hat. „Photovoltaik schien gar nicht so weit weg, wenn man eh schon auf Dächern Werbeanlagen montiert und anschließt, kann man dies auch mit Photovoltaikanlagen tun“, erklärt der 48-jährige Stralsunder die Idee.

Von Großanlagen auf Einfamilienhäuser

Eine der größten Anlagen in der Umgebung wurde auf 15000 Quadratmetern und mit einer Leistung von 2,6 Megawatt in Altenpleen errichtet. „Zuvor haben wir hauptsächlich Anlagen geplant, die ins Netz einspeisen. Da sich dies bei der Preisentwicklung für viele nicht mehr gelohnt hat, gingen immer mehr dazu über, sich mit der Energie selbst zu versorgen“, sagt André Rothe. Als man den Blick auch auf Anlagen für Einfamilienhäuser richten wollte, wurden sie erneut milde belächelt.

Doch der Trend gibt ihnen recht. Allein in diesem Jahr haben sie bereits über 300 Einfamilienhäuser mit Modulen versehen – Tendenz steigend. „Bis 2015 haben wir nur Großanlagen gemacht. Seit drei, vier Jahren werden es immer mehr Einfamilienhäuser. Zehn Häuser sind es in dieser Woche“, so Rothe, der für das nächste Jahr die bescheidene Prognose von 500 Einfamilienhäuser abgibt. Das Unternehmen umfasst inzwischen um die 20 Mitarbeiter. Mit der Installation der Anlagen werden dann auch Subunternehmen beauftragt.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern, bis nach Lübeck und Hamburg und vereinzelt auch in weitere Bundesländer hat die ATA Solar ihre Anlagen bereits realisiert. „In den letzten drei Jahren konnte das Umsatzvolumen beinahe jährlich verdoppelt werden“, verrät Toralf Ernst. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. „Photovoltaik hat noch immense Reserven, da stehen wir erst am Anfang“, meint der 49-jährige Stralsunder. Etwa 10 Prozent aller Dächer deutschlandweit seien erst bestückt.

Hansestadt mit ersten Photovoltaikdächern

Die Hansestadt Stralsund hat hier jedoch eine Vorreiterrolle eingenommen. So hat die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft 2008 damit begonnen, die Dächer ihrer Wohnblöcke für die Installation von Photovoltaikanlagen bereitzustellen. „Wir waren die ersten, die damals den Mut hatten“, erinnert sich Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow, der dem Unternehmen ebenfalls zur 1000. Anlage gratulierte. 44 Wohnblöcke der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sind heute bebaut. Diesem Beispiel folgten mit Greifswald, Grimmen, Ribnitz oder Barth bald weitere Städte und Gemeinde im Landkreis.

Über eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren sollten moderne Photovoltaikanlagen aktuell verfügen. Die Anlage auf dem Dach der Gym Fitness World hat eine Leistung von 30 kWp. „Als Fitnessstudio haben wir sehr hohe Energiekosten. Monatlich haben wir den Jahresverbrauch zweier Einfamilienhäuser“, berichtet Inhaber Stefan Fischer. „Dem wollten wir entgegensteuern.“

Unternehmen mit Wachstumspotential

Das Unternehmen ATA Werbetechnik mit seinem Geschäftszweig ATA Solar wächst weiter. „Während sich 2008 keiner mit Photovoltaik beschäftigt hat, ist es jetzt in aller Munde. Der Verkauf ist nicht das Problem. Was man braucht ist Manpower, Fachkräfte, technische Kompetenz“, so André Rothe.

Eine Besonderheit der inzwischen 23-jährigen Unternehmensgeschichte liegt aber auch in der andauernden Partnerschaft der beiden Geschäftsführer. Mit Mitte 20 fanden sie mit der Idee zusammen. Während viele Geschäftspartnerschaften im Laufe der Jahre zerbrechen, haben sie offenbar ihren Weg der Arbeitsteilung gefunden. „Man ist nicht immer einer Meinung, das geht gar nicht, aber man findet einen Weg. Da sind wir wie ein altes Ehepaar“, beschreibt es Toralf Ernst. „Es ist Familie“, sagt André Rothe.

Von Wenke Büssow-Krämer