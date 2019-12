Stralsund

Diese Runde geht auf den Chef: Am Stand der Marinetechnikschule auf dem Apollonienmarkt blicken Kommandeur Oliver Jülich und die Soldaten freudig dem Ansturm der Besucher des Weihnachtsmarktes entgegen. Egal ob alkoholfrei für kleine und große Matrosen oder mit Extraschuss zum Aufwärmen im Advent, Glühweinfans kommen hier voll auf ihre Kosten und können damit Gutes tun. Denn am Ende der Weihnachtszeit werden die Einnahmen an den Hospizverein, die Tafel sowie die Obdachlosenhilfe der Hansestadt gespendet. Wer es deftiger mag oder erstmal eine Grundlage benötigt, kann sich auch mit der weltberühmte Bundeswehr-Erbsensuppe stärken. Allerdings ist hier Schnelligkeit gefragt, denn die Kessel sind meist schon nach wenigen Stunden wieder leer. Schauen sie doch mal auf einen Rebensaft für den guten Zweck vorbei!

Von Martin Krause