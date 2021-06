Schüler der fünften bis zwölften Klassen sollen nun die Möglichkeit bekommen, in Stralsund ihre coronabedingten Lernrückstände aufzuholen und ihre Ferien zusammen zu genießen. Das können Sie im Stralsunder Sommercamp. Wie die Kinder daran teilnehmen können.

Ferienbeginn in MV: Am heutigen Freitag ist der letzte Schultag, bevor es für die Stralsunder Schüler in die wohlverdiente Pause geht. Quelle: Patrick Pleul