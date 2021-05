Stralsunder Song Festival: Ozeaneum wird zur Bühne

Stralsund

Die Wale im Ozeaneum erstrahlen am Sonnabend in bunten Farben. Grund dafür ist das Stralsunder Song Festival: Endlich wieder Livemusik. Allerdings ohne Publikum vor der Bühne. Zuschauer können die Auftritte aber per Liveübertragung auf Youtube und Facebook verfolgen. Auch Stralsunds OB Alexander Badrow (CDU) ist kurz zugeschaltet und wünscht allen Zuschauen einen schönen Abend.

„Wir wollen das Beste aus der aktuellen Lage machen“, sagt Johanna Treppmann, Netzwerkkoordinatorin beim Kulturwerk MV, das das mehrstündige Programm mit Konzerten und Interviews auf die Beine gestellt hat. Normalerweise organisiert sie Events in Klubs und anderen kulturellen Einrichtungen. Insbesondere diese Branche traf die Pandemie hart. „Ohne finanzielle Unterstützung wären viele untergegangen“, berichtet sie über die prekären Zustände.

Mit Livestream-Format einen Beitrag leisten

Mithilfe von Livestream-Formaten soll ihnen und den Künstlern eine Art Überbrückung geboten werden. Zudem möchten die Veranstalter den Menschen wieder ein Stück Lebensgefühl zurückgeben. „Theater und Konzerte sind wichtige soziokulturelle Ereignisse. Sie haben gesellschaftliche Relevanz“, erklärt Fabian Schwabe von Sound Projekt, einer Stralsunder Firma für Veranstaltungstechnik. Auch er war mit seinem Team im Ozeaneum vor Ort.

Fabian Schwabe, Projektleiter von Soundprojekt, überprüft die Technik, damit während der Übertragung nichts schief läuft. Quelle: Barbara Waretzi

Zwar könne die Übertragung auf den Bildschirm zu Hause die richtige Konzert-Stimmung nicht ersetzen, dennoch entpuppte sich das Format als Rostocker Song Festival bereits im Februar als Erfolg. Insgesamt 10 000 Zuschauer schauten den Auftritten im Traditionsschiff vom heimischen Wohnzimmer aus zu.

„Digitale Events sind derzeit unsere einzige Möglichkeit“, berichtet Treppmann. Das Kulturwerk möchte gerade in dieser Zeit nicht den Kontakt zu den Einrichtungen verlieren. Zudem wird während der Übertragung die Möglichkeit geboten, zu spenden.

„Endlich wieder auf der Bühne stehen“

Das Ozeaneum bietet den Künstlern eine unübliche Kulisse. „Unter einem Wal haben wir noch nie gespielt“, meinte Niklas Nebrich von der Rostocker Band „Jane and the Rain“. Die fünf Jungs sorgen mit ihrem Alternativen Rock normalerweise für mächtig Stimmung. Doch nun steht niemand vor ihnen und feiert ihre Songs. „Es fühlt sich trotzdem gut an, mal wieder auf der Bühne zu stehen“, sagt Julian Müller, Gitarrist und Sänger.

Die Berliner Liedmacher „Dota Kehr“ erfüllen das Ozeaneum mit Gitarrenklängen und textstarkem Gesang. Quelle: Barbara Waretzi

„Der Applaus fehlt am meisten“, bemerkt Dorothea Kehr. Die 42-jährige Sängerin war mit ihrer bekannten Berliner Band „Dota Kehr“ ebenfalls Teil des Programms. Sie berichtet von harten, aber trotzdem schönen Pandemie-Monaten: „Ich hatte viel Zeit, da ich nicht so viel unterwegs war. Normalerweise bin ich ja immer auf Tour.“ Sie habe die Zeit produktiv genutzt und am neuen Album gearbeitet. Es wird Ende Mai veröffentlicht.

Danco Lewin, auch bekannt als „Harro TripTrap“, sieht die Lage ähnlich. „Es geht bei Musik immer um Emotionen, die man vermitteln will. Als Künstler vermisst man genauso die Stimmung vom Publikum“, meint er. Trotzdem freut ihn die Möglichkeit, im Museum aufzutreten, sehr. Mit seinem etwas zurückgenommenen Techno setzt er nach „Freddy Fischer“ und den beiden australischen Schwestern „Sissos“ den Schlusspunkt des Abends.

„Die Künstler waren anfangs etwas skeptisch, sind aber jetzt total begeistert“, erklärt Johanna Treppmann. Moderatorin Nora Reinhardt, die im vergangenen Jahr eine Konzertreihe in den Räumen der OZ in Rostock organisiert hat, verbindet die einzelnen Auftritte mit ihren Interviews zu einer richtigen Show.

Kultur muss gefördert werden

Trotz der positiven Rückmeldung von allen Seiten fiebere das Kulturwerk MV auf Lockerungen hin, damit wieder „echte“ Live-Veranstaltungen stattfinden. Musik sei Kultur und diese gelte es zu bewahren und zu fördern. Wer den Livestream verpasst hat, kann das Videos auf den beiden Plattformen immer noch aufrufen und sich damit einen gemütlichen Abend machen. Allein auf Youtube haben mehr als 1400 Leute (Stand Sonntagnachmittag) reingeklickt.

Von Barbara Waretzi