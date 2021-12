Stralsund

Die Freude ist riesig beim Fußballverein in Groß Kordshagen: Sie haben bei der Aktion „Helios Vereint“ die meisten Stimmen beim Publikumsvoting erhalten und bekommen nun 2000 Euro für ein Projekt, das die Sportler umsetzen wollen. „Mit dem Geld wollen wir die Sanitären Anlagen des Vereins erneuern, das haben sie dringend nötig“, sagt Tom Solbrig, der seit 11 Jahren aktiv im Verein ist.

Der FV Blau-Weiß 72 Groß Kordshagen ist in den vergangenen Monaten dabei gewesen, eine eigene Kinder- und Jugendabteilung aufzubauen. „Die Kids sind nach einigen Freundschaftsspielen nun ganz heiß darauf, gegen andere Vereine anzutreten“, erzählt Solbrig.

Um ein guter Gastgeber zu sein, müssen allerdings die Toiletten und Duschen wieder hergerichtet werden. Das Projekt soll im kommenden Jahr angegangen werden.

Knapp 28 Prozent der Stimmen gingen an den Verein

Dem Verein sind viele Einnahmen in der Pandemie weggebrochen, sagt das Mitglied aus Altenpleen. „Deswegen haben wir uns bei „Helios vereint“ beworben, weil wir dachten, dass wir das gemeinsam schaffen können.“

Und so kam es auch: Durch Werbung auf den sozialen Netzwerken und Teilen der Abstimmung im Bekanntenkreis hat der Verein in Kordshagen am meisten Stimmen für sich gewinnen können. „Auch andere Vereine haben die Werbetrommel gerührt“, zeigt sich Solbrig erfreut.

Insgesamt haben bei der Umfrage zum Publikumssieger 2005 Personen mitgemacht. 559 und damit 27,9 Prozent der Stimmen gingen nach Groß Kordshagen. Platz zwei der Abstimmung belegte das DLRG mit 375 Stimmen. 14,4 Prozent und damit 288 Personen wählten den TSV Stralsund bei der Abstimmung aus.

Die pandemische Lage hat viele Vereine in MV stark getroffen. Sie kämpfen mit Mitgliederschwund, fehlenden Zuschauern – und das Vereinsleben und Training liegt vielerorts brach. Das Helios Hanseklinikum Stralsund und die OSTSEE-ZEITUNG wollen unter dem Motto „Helios vereint“ insgesamt fünf Vereine mit je 2000 Euro unterstützen.

Der erste Sieger wurde jetzt über das Publikums-Voting ermittelt. Die weiteren vier werden von einer Fachjury über die Bewerbungen auserwählt – die anderen Vereine haben also noch eine Chance auf eine kleine Finanzspritze.

Von sp