Stralsunder Spielhallen vor dem Aus: „Dann muss ich wohl zum Amt“

Stralsund

Es ist eine traurige Geschichte aus einer selten beleuchteten Branche: Per Gesetz werden Anja Baumann (43) und Andreas Janik (51) am 1. Juli ihre Jobs verlieren. Denn die bekannte Stralsunder Spielothek „Mr. Lucky“ muss am Donnerstag, dann greift in MV der neue Glücksspielstaatsvertrag, schließen – so wie viele andere Spielhallen in Stralsund und ganz Mecklenburg-Vorpommern auch.

Beide wissen noch nicht, wie ihr Leben danach weiter gehen soll. „Ich muss dann wohl zum Amt“, sagt Andreas Janik. „Früher war ich Maurer. Aber in dem Job habe ich seit mehr als 20 Jahre nicht mehr gearbeitet. Da kann man nicht mehr alles.“

Spielhallen-Mitarbeiter vor ungewisser Zukunft

Bis zuletzt hat Janik auf die Politik gehofft. Doch diese untersagt nun den Spielbetrieb bei „Mr. Lucky“, weil wenige 100 Meter in der Nähe eine Schule steht. Kinder lässt der 51-Jährige in die Spielhalle jedoch nicht rein. Den Schülern den Zutritt zu verbieten, ist quasi sein Job seit 1998. „Ich habe selbst zwei Mädchen“, sagt der alleinerziehende Vater. Sonst zählt zu seinen Aufgaben: Geldwechseln, Ausschank von Kaffee, Putzen – und das Warten der 12 Spielautomaten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass damit nun schon ab Donnerstag Schluss ist, kann sich der 51-Jährige nicht vorstellen. „Man hofft, dass es weiter geht“, sagt seine Kollegin Anja Baumann. Auch die 43-jährige Hotelfachfrau hat sich bisher noch nicht nach einem neuen Job umgesehen. „Das Thema begleitet uns seit vielen Jahren. Dass die Politik jetzt doch so entschieden hat, hat mich am Ende dennoch geschockt.“

„Hier wird ein Unternehmen kaputt gemacht“

„Der Beschluss der Politik hat mich echt entsetzt. Hier wird ein bestehendes Unternehmen einfach kaputt gemacht“, sagt Vera Buchführer-Fitzek (59), Geschäftsführerin von Mr. Lucky. Die Stralsunderin hat das Objekt in der Stralsunder Altstadt 1993 gekauft und saniert. Fast solange gibt es dort auch die Spielhalle.

Schon immer im Angebot: „Billard. Aber das lohnt sich alleine nicht“, sagt sie. Die Haupteinnahmen würden von den 12 Spielautomaten kommen. „Wir haben das Gebäude auch an einen Makler gegeben und über ein anderes Nutzungskonzept nachgedacht. Aber allein die Hinterhof-Lage macht eine Vermittlung und auch ein anderes Konzept schwierig“, sagt sie.

Wenn sie die Automaten ausmachen muss, hängen nicht nur die Existenzen von den zwei Festangestellten dran. Auch drei Aushilfen müssten dann gehen. „Ich fühle mich von der Politik vorverurteilt. Mit dem Gesetz sagen die, dass wir hier Kinder reinlassen. Das stimmt aber nicht.“ Eine Spielhalle sei hingegen sicherer als das frisch legalisierte Online-Glücksspiel. „Jeder kann online spielen. Dabei können sich die Leute betrinken oder bekiffen. Das geht in einer Spielhalle nicht, weil immer jemand da ist“, so Buchführer-Fitzek.

Phönix-Spielhalle in Wasserstraße schließt

Mit der aktuellen Notsituation ist man in Stralsund nicht allein. Auch Günther Rademaker (64) vom Stralsunder Spielsalon Phönix ist betroffen. Er betreibt zwei Spielhallen. „Den in der Wasserstraße muss ich schließen“, sagt er. „Nur der in der Greifswalder Straße kann bleiben.“ Vier von insgesamt acht Angestellten müssen gehen. Auch hier sind die meisten schon länger dabei. Rademaker ist seit 1993 im Geschäft – eine so schwierige Zeit hätte sein Unternehmen bisher noch nicht durchlebt.

Fast 200 Spielhallen in MV müssen schließen

Der neue Glücksspielstaatsvertrag, der einerseits Online-Glücksspiel legalisiert, dafür aber die regionalen Spielhallen verbietet, trifft in Stralsund noch mehr Unternehmen. In der Hansestadt müssen 11 von 15 Spielhallen schließen. Heißt: Mehr als jede zweite Spielothek wird verschwinden, insgesamt fallen 30 Jobs weg.

Auch finanziell werden sich die Unternehmensschließungen auswirken. Zuletzt konnte die Hansestadt 2019 noch eine Vergnügungssteuer von etwas mehr als 600 000 Euro kassieren. „Sind die besagten Spielhallen geschlossen, gehen der Stadt Einnahmen von rund 400 000 Euro verloren“, erklärt Steffen Rehr vom Verband der Automatenkaufleute Berlin und Ostdeutschland. „Das sind allein die Zahlen für die Vergnügungssteuer. Aber auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden sinken“, prognostiziert Rehr.

105 von 190 Standorten in MV bedroht

Im ganzen Bundesland seien 105 von 190 Standorten in der Existenz bedroht. „Insgesamt geht es sogar um 600 Jobs“, sagt Rehr. Besonders pikant: „Die Umsätze werden von regionalen Unternehmen auf große Online-Konzerne umgelenkt. Das ist weder gerecht, noch sozial.“ Er hofft, dass Schwerin zügig nachjustiert.

„MV ist neben Berlin und Hamburg, das einzige Bundesland, das keine Regelungen geschaffen hat, die Bestandsbetriebe zu schützen“, sagt er. „Noch gibt es in MV ausreichend Spielhallen. Doch mit der Schließungswelle wird das illegale Spielen zunehmen.“ Mit wöchentlichen Razzien, wie angeblich schon jetzt in Berlin und Hamburg.

Steffen Rehr (Verband der Automatenkaufleute), Ann-Christin von Allwörden (CDU), Michael Seyffert (Merkur Gastro) und Günther Rademaker (Spielsalon Phoenix) setzen sich für einen Erhalt der Stralsunder Spielhallen ein. Quelle: Kay Steinke

Das Schicksal der Spielhallenbetreiber und auch der Angestellten bewegt Ann-Christin von Allwörden. Die CDU-Landtagsabgeordnete aus Stralsund will sich in Schwerin weiterhin für den Erhalt der Bestandsbetriebe wie Mr. Lucky oder Phönix einsetzen. Den Spielhallen-Kahlschlag sieht sie sehr kritisch. „Auf der einen Seite geht es um viele Jobs. Auf der anderen geht der Hansestadt viel Geld verloren. Um es plastisch zu machen: Pro Jahr verlieren wir durch die Schließungen eine Sporthalle“, sagt sie.

Spielhallenbetreiber hofft auf Chance unter neuer Regierung

Auch Michael Seyffert, Merkur-Geschäftsführer, musste etlichen Mitarbeitern in MV bereits die traurige Botschaft überbringen. „Wir haben in MV acht Häuser. Davon sind zwei betroffen. Zwar bleibt der Betrieb in Stralsund erhalten, dafür müssen wir eine Halle in Bergen und eine in Greifswald dicht machen. Dort habe ich mit unseren Leuten gerade gesprochen.“

Diese Regeln gelten ab 1. Juli Der neue Glückspielstaatsvertrag tritt ab 1. Juli in MV in Kraft. Von landesweit 190 Standorten (teils mit mehreren Konzessionen) sind 105 dadurch akut in ihrer Existenz bedroht. Denn alle bisher geltenden Übergangsregelungen laufen aus. Der Landtag in Schwerin beschloss Anfang Juni mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition das erforderliche Ausführungsgesetz für das Land. Mit diesem gelten fortan auch die zuvor festgelegten neuen Abstandsregeln für Spielstätten, an der es massive Kritik gegeben hatte. Gemäß Paragraf 11 des Gesetzes müssen mindestens 500 Meter Luftlinie zwischen zwei Spielhallen liegen. Zudem dürfen im Umkreis von 500 Metern zu Schulen keine Glücksspiele angeboten werden.

In Greifswald trifft das Gesetz sieben Angestellte, in Bergen vier. Hoffnung, die Standorte noch zu retten, gibt es kaum. „Es gab im Vorfeld zu der Entscheidung viele Gespräche und auch einen breiten Konsens. Dass jetzt so entschieden wurde, ist mehr als unglücklich. Wir hoffen jedenfalls auf eine neue Regierung.“

Von Kay Steinke