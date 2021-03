Stralsund

Trotz der Corona-Pandemie herrscht viel Leben in den alten Gemäuern der Stralsunder Spielkartenfabrik am Katharinenberg. Menschen aller Generationen aus unterschiedlichen sozialen Milieus und aus diversen Sprachräumen sind unter einem Dach kreativ, absolvieren Kunstkurse, probieren sich in Werkstätten aus. Im Erdgeschoss des Speichers, wo museale, aber immer noch perfekt funktionierende Druckmaschinen surren, wird gerade der Produktionsprozess für ein neues Stralsunder Kartenspiel abgeschlossen.

Die Stralsunder Spielkartenfabrik wartet mit einem neuen frisch gedruckten Kartenspiel namens „Treck“ auf. „Wir bringen jedes Jahr zwei neue Kartenspiele auf den Markt und dieses Mal geht’s auf eine Reise durch den wilden amerikanischen Westen“, verrät Marc Seiffert, der als künstlerischer Leiter das Projekt betreut. Gemeinsam mit Jugendlichen aus seinem Kurs hat er skurrile Motive, bei denen es um viele Dollars, Pilger, Gold, Pferde und Banditen geht, entworfen und im Buchdruckverfahren ironisch anmutende Linolschnitte gedruckt.

Benjamin Franklin mit Bart von Salvador Dalí

„Um das Gold zu symbolisieren, haben wir gedacht, könne uns doch die Abwesenheit von Gold, also ein Finger, den einmal ein Goldring schmückte oder eine Zahnlücke, wo sich früher ein Goldzahn blitzte, dienen“, meint Marc Seiffert verschmitzt. Herausgekommen sind also ein abgetrennter Finger und eine klaffende Lücke im Gebiss als bildnerische Darstellung auf einer der begehrten Goldkarten. Einige Erwachsene mögen es vielleicht als geschmacklos abtun, aber die Jugendlichen fanden die Idee witzig.

Ebenfalls urkomisch ist unter anderem eine Kombinationskarte, auf dem Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, zu sehen ist, aber dem noch ein Zwirbelbart des berühmten spanischen Malers Salvador Dalí verpasst wurde. Falls die Corona-Pandemie noch länger das öffentliche Leben anhalten sollte, könnte dieses Kartenspiel wenigstens etwas zur zeitweiligen Erheiterung während eines womöglich noch länger andauernden Lockdowns beitragen.

Wissen bekommen und gleich weitergegeben

Vorab gab es „Treck“ in dieser Woche beim Tag der Druckkunst zu sehen. Besucher konnten den Kreativen in den einzelnen Etagen des Speichers über die Schultern schauen und durften selbst künstlerisch aktiv werden. Eltern unternahmen mit ihren Kindern eine spannende Reise durch das Haus, wo sich der Bleicheneck-Freizeittreff mit Angeboten für Behinderte und Nichtbehinderte präsentierte, Ateliers und der Traditionsverein Stralsund nebst anderen Initiativen zum Verweilen einluden.

Der 17-jährige Alfons Würfel hatte im Rahmen seines beruflichen Orientierungsjahres gerade an der mechanischen Tiefdruckpresse von der erfahrenen Grafikerin Kristina Bertram gelernt, wie eine Kaltnadelradierung auf Papier gedruckt wird. Kurz darauf durfte der junge Mann sein frisch erworbenes Wissen an Grundschüler weitergeben.

Alfons Würfel (17) absolviert gerade ein berufliches Orientierungsjahr im Speicher am Katharinenberg und lernt viele Bereiche der Druckkunst kennen. In der Abteilung Tiefdruck erstellt er Visitenkarten für sich und ... Quelle: Christian Rödel

... nutzt seinen Nachnamen Würfel, um eine Art Familienwappen in Form eines Würfels zu symbolisieren. Quelle: Christian Rödel

Wie sieht der Speicher in fünf Jahren aus?

„Wir haben ziemlich konkrete Visionen, wie sich der Speicher mit seinen Angeboten in etwa fünf Jahren präsentieren könnte“, wagte Fred Lautsch vom Vorstand des dort aktiven Vereins Jugendkunst einen Blick in die Glaskugel. Was sah er? „Eines schönen Morgens treffen sich die sogenannten Töpfer-Omis mit der regional bekannten Künstlerin Kathrin Jacobs in der Keramikwerkstatt, in der Spielkartenfabrik beginnt eine Touri-Führung und der österreichische Künstler Jacob Schieche, ein ehemaliger Stipendiat des Hauses, führt einen Seiltanz zum Mond im Wachskleid ‚Victoria‘ der Stralsunder Textilgestalterin Jorinde Gustavs auf.“

Einige dieser Visionen sind nach Lautschs Worten schon Realität geworden, denn im vergangenen Sommer haben bereits viele Touristen den Spielkartenfabrikanten sprichwörtlich die Bude eingerannt. Sie brachten großes Interesse dafür mit, wie in der Hansestadt die Tradition der einstmals weltberühmten Spielkartenfabrik, die ja bekanntlich später ihren Sitz nach Altenburg in Thüringen verlegte, gepflegt und vor allen Dingen weiterentwickelt wird. Wie es wohl in diesem Sommer aussehen wird?

Von Christian Rödel