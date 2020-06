Stralsund

Stralsunder Sportvereine können die Sportanlagen in der Stadt zusätzlich in den Sommerferien nutzen. Die Mitglieder der Bürgerschaft hatten den Oberbürgermeister damit beauftragt, „dafür Sorge zu tragen, dass die Stralsunder Trainingsstätten in diesem Sommer für unsere Sportler bedarfsgerecht geöffnet bleiben“.

Hohe Anforderungen für Sport im Hansedom

Eine Ausnahme bildet das Sportbad im Hansedom. Die hohen Anforderungen aus den Rahmenempfehlungen der Landesregierung lassen dabei eine gleichzeitige Nutzung des Sportbades durch Vereine und für das öffentliche Baden nicht zu.

Daher gelten ab 20. Juni, 12 Uhr, bis einschließlich 2. August folgende Öffnungszeiten im Hansedom für die Öffentlichkeit: montags: 18 bis 21 Uhr, dienstags: 17 bis 22.30 Uhr, mittwochs: 15 bis 18 Uhr, donnerstags: 18 bis 19 Uhr, freitags: 17 bis 20 Uhr, samstags: 12 bis 22.30 Uhr, sonntags 9.30 bis 22.30 Uhr.

Von OZ