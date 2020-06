Stralsunder Sportplätze sind bald wieder nutzbar

Stralsund

Gute Nachrichten für viele Kicker der Hansestadt: Die Rasenplätze können bereits ab dem 19. Juli, also schon zwei Wochen vor Ende der Sommerferien, wieder für den Trainingsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Coronakrise mussten zahlreiche Sportplätze und -hallen in Stralsund schließen.

Nun gibt es zahlreiche Lockerungen und so ist es das erklärte Ziel der Stadtverwaltung, möglichst viele dieser Orte auch in den Sommerferien zu öffnen. Normalerweise werden die Rasenplätze in diesen Wochen zugunsten umfangreicher Pflege und Instandhaltung geschlossen, damit sie dauerhaft für den Wettkampfsport in guter Qualität zur Verfügung stehen. „Die erweiterte Öffnung ist zwar aufwendig und kostet die Stadt zusätzliches Geld. Aber den Vereinen diese Möglichkeit zu geben, ist uns ausgesprochen wichtig“, erklärt Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU).

Pilzkrankheit im Stadion der Freundschaft

Eine Bedarfsabfrage bei den Vereinen hat laut der Pressestelle des Rathauses ergeben, dass alle Trainingszeiten bedient werden können. Lediglich die Platzwünsche ließen sich nicht alle erfüllen. „So läuft im Paul-Greifzu-Stadion zum Beispiel aktuell die Sanierung der Speedwaybahn für anstehende sportliche Großereignisse. Aufgrund dieser Arbeiten kann auch der Rasenplatz nicht genutzt werden“, informiert die Pressestelle.

„Im Stadion der Freundschaft macht dagegen gerade eine Pilzkrankheit dem Rasen zu schaffen, so dass dieser zwingender Pflegemaßnahmen bedarf“, heißt es weiter. „Ein weitergehender Befall beeinträchtigt die Sicherheit im Trainingsbetrieb und zieht kostenintensive Sanierungsmaßnahmen nach sich. Ebenso verhält es sich leider auch beim vielbespielten Rasen in der Jahn-Sportstätte.“

