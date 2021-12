Stralsund

Hansa Rostock ist in Führung gegangen, rennt dann aber doch einem Rückstand hinterher. Gegen Karlsruhe gehen die Koggenkicker am frühen Sonntagnachmittag mit 1:2 in die Pause. Üblicherweise würden nun die Fans diskutieren, ob der Torwart den zweiten Gegentreffer hätte verhindern können oder wie die Chancen stehen, in der zweiten Halbzeit noch etwas herauszuholen. Doch vor der Sportsbar Allstars in der Stralsunder Mühlenstraße reden die Raucher mit Bierglas in der Hand über Corona. Wer hat wann den nächsten Impftermin? Sollten Geboosterte getestet werden müssen? Wie wahrscheinlich ist ein Lockdown?

„Irgendwann muss doch auch mal Schluss sein mit der Pandemie“, meint Andreas Hänsch aus Rostock. „Und dann regen wir uns nicht mehr über Corona auf, sondern nur noch über Hansa.“ Seine Kumpels um ihn herum lachen. Sie alle kennen sich schon seit 40 Jahren. Trotz des Rückstands und trotz des leidigen Themas ist die Stimmung richtig gut. Als sie wieder reingehen, wird sie in der zweiten Hälfte sogar noch besser – Hansa schafft den Ausgleich.

Test, Tee und immer mal ein Schnack

Dass sich die Fußballfreunde hier überhaupt treffen können, haben sie André Hillmann zu verdanken. Denn der Inhaber der Sportsbar hat vor der Tür ein Schnelltestzelt aufgebaut. In Schutzkleidung nimmt er Abstriche, bietet den Wartenden Tee an und ist immer für einen Schnack zu haben.

Wer geimpft ist und ein negatives Ergebnis bekommt, darf die Kneipe betreten und sich das Zweitligaspiel gönnen – in kultigem Ambiente, denn alles hängt voller Wimpel, Poster und Fan-Accessoires zahlreicher Vereine, die Besucher dem Besitzer geschenkt haben. „Die Bar ist mal in die Top Ten der deutschen Sportbars gewählt worden“, berichtet Hillmann stolz. „Das Publikum ist zwischen acht und 80 Jahren. Das ist hier ein richtiges Begegnungszentrum.“ Und dann erzählt er, dass darin auf der Damentoilette sogar schon ein Kind gezeugt worden sein soll. Aber das ist eine andere Geschichte.

Das Spiel läuft auf mehreren Monitoren. Quelle: Kai Lachmann

2G plus macht die Leute weniger spontan

Es ging hoch her. Die Gegenwart sieht so aus: „Beim letzten Mal, als hier Champions League lief, kamen sechs Besucher. Früher hatten wir in der Bar und auf der Terrasse 300“, blickt Hillmann zurück. Die aktuellen Zutrittsbeschränkungen nach dem Modell 2G plus (genesen oder geimpft plus getestet) setzen der Gastronomie ganz schön zu, meint er. Es mache die Leute weniger spontan.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Testzelt, „zertifiziert vom Landkreis“, will der Stralsunder etwas dagegen unternehmen. Funktioniert es? „Heute waren es 40 Tests bisher. 15 davon für Besucher“, so seine Bilanz bis zum Anpfiff. Und tatsächlich kommen im Laufe des Spiels immer wieder Leute vorbei, die einen Test machen lassen und danach in die Kneipe gehen. Auch Spaziergänger, die etwas anderes vorhaben, holen sich einen Test. Hillmann hat gut zu tun.

„Was gibt es denn noch außer Arbeit?“

„Feine Sache, dass es das gibt“, lobt Hansa-Fan Schmidti. Hundertprozentige Sicherheit gebe es zwar nicht, aber er fühlt sich dank der Testung ruhiger. „Aus Pandemie-Sicht ist Lösung besser, als sich mit Freunden zu Hause zu treffen, die dann alle nicht getestet sind“, sagt Besucher Steffen anerkennend. Und Diana, eine der wenigen Zuschauerinnen in der Kneipe, meint: „Ich finde es super, dass es das gibt. Was haben wir denn sonst noch, außer arbeiten zu gehen?“

Das Spiel wird auf sechs Fernsehern übertragen. Einer hängt im Schaufenster der Kneipe, der TV-Kommentator ist vor der Tür über einen Lautsprecher zu hören. Maria aus Stralsund ist Hansa-Fan und schaut sich das Spiel draußen mit ihrem achtjährigen Sohn an. Ist es nicht zu windig oder zu kalt? „Ach, das ist wie im Stadion.“ Maria steht draußen, da sie ungeimpft nicht hineingehen darf. Abseits aller Debatten um das Thema: Wäre das Fußballschauen in der Kneipe nicht ein Anreiz für den Piks? „Ich möchte mich nicht impfen lassen. Zumindest habe ich mich noch nicht dazu entschieden“, antwortet sie. „Wenn ich hier draußen etwas bestelle, sorge ich ja auch für etwas Umsatz.“

Programmheft: Hansa Rostock gegen Vorwärts Stralsund

Obwohl nur Barbetrieb ist, wenn Fußball im Fernsehen läuft, und mit dem Abpfiff die Winterpause begonnen hat, wird André Hillmann trotzdem nicht untätig bleiben: Getestet wird künftig nicht mehr vor der Kneipe, sondern drinnen. Öffnen will er täglich von 8 bis 20 Uhr, auch an den Weihnachtsfeiertagen soll von 8 bis 12 Uhr offen sein, so der Plan bisher. „Ich passe mich der Lage an“, sagt er.

André Hillmann zeigt, was ihm gerade geschenkt wurde. Quelle: Kai Lachmann

Für seinen Einsatz bekommt er auch noch ein Geschenk. Gäste drücken ihm ein Päckchen in die Hand. Darin: ein gut erhaltenes Bierglas mit Hansa-Aufdruck, bestens erhaltene Programmhefte von Oberliga-Spielen der Rostocker und einem Duell Hansa Rostock gegen Vorwärts Stralsund von 1977. Der Kult um die Fußballkneipe lebt auch in Corona-Zeiten weiter.

Von Kai Lachmann