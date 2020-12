Stralsund

„Die erste Figur war unser Schaf Hanns-Peter, das war Weihnachten 2014“, sagt Annemarie Wossidlo und muss dabei ein bisschen lachen. Denn der Namensgeber war niemand anderes als der damalige Pastor Hanns-Peter Neumann, der in jenem Jahr seinen Gottesdienst in der Kirche abhielt.

Seitdem sind in jedem Jahr neue Figuren für die Krippe hinzugekommen. „Insgesamt zwölf Figuren, alle vom Bildhauer Eckard Labs“, verrät Annemarie Wossidlo. Vor ein paar Tagen kam mit dem Stall das letzte Stück ins Haus. Nun ist sie komplett. „Der Stall ist sozusagen das i-Tüpfelchen“, sagt die Küsterin stolz.

Anzeige

Zwölf Figuren in sechs Jahren

Annemarie Wossidlo, Küsterin in St. Nikolai, mit einer Hirtin. Quelle: Miriam Weber

Doch mit dem Schaf Hanns-Peter sind noch längst nicht alle Geschichten rund um die Krippe, die komplett aus Spenden finanziert werden konnte, erzählt. „Schauen Sie mal hier, die Hirtin“, sagt Annemarie Wossidlo und zeigt auf eine Frauenfigur, die ein Lamm auf dem Arm hält. Die ist im Jahr 2018 dazugekommen – also zu jenem Zeitpunkt, als 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert wurden. „Es ist also kein Zufall, dass die Hirtin, eine Frauenfigur, die größte Figur in diesem Ensemble ist.“

Alle, die in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielen, sind jedoch noch nicht versammelt. „Die drei Könige harren derzeit noch an der astronomischen Uhr aus. Doch sie machen sich bald auf die Reise gen Bethlehem, um pünktlich da zu sein“, sagt die Küsterin mit einem Augenzwinkern. Denn Stück für Stück werden die drei Figuren sich durch die Kirche immer mehr der Krippe nähern. Und auch die heilige Familie wartet noch ein bisschen auf ihren Auftritt.

Lesen Sie auch

Geöffnete Kirche am Wochenende

Wer sich das Kunstwerk anschauen möchte, hat am Wochenende die Gelegenheit dazu. Denn am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr wird unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in die Nikolaikirche eingeladen. „Es wird Orgelmusik erklingen und an einigen Verkaufsständen kann man vielleicht noch das eine oder andere Geschenk finden.“ Es gibt wieder Handgemachtes, Bücher, Engel, plattdeutsche Kalender, Marmeladen, Liköre, Honig ... Und am Sonntag können sich dann die Jüngsten noch auf die Suche nach ihren Stiefelchen machen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Miriam Weber