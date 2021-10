Stralsunder Stadtgrün – Umfrage soll Zukunftsvision der Bürger klären

Stralsund

Die Hansestadt ist vor allem für ihre Nähe zum Wasser berühmt, doch auch Grünflächen tragen einen wichtigen Teil zum Stadtbild bei. Schließlich genießen auch Bewohner der Innenstadt zumindest eine kleine Erinnerung an die Natur. So lautet die Zukunftsvision von Stralsund „Die grüne Stadt am Wasser“.

Im Mittelpunkt steht vor allem das Stadtgrün, welches in den nächsten Jahren mit größeren und kleineren Maßnahmen erweitert werden soll. Doch auch die Bürgerinnen und Bürger sind gefragt: Sie können sich aktiv an diesem Prozess beteiligen.

Anschließend an die Workshop-Reihe „Stralsund im Klimawandel – Zukunft gemeinsam gestaltet“, wird im Rahmen einer Masterarbeit an dem Thema Stralsunder Stadtgrün geforscht. Dabei soll eine Online-Umfrage das Meinungsbild der Hansestädter und Besuchern der Stadt einfangen.

Die Beantwortung der Fragen nimmt lediglich fünf bis zehn Minuten in Anspruch. Dabei können Wünsche und Erwartungen, vorrangig die zukünftige Nutzung des Stadtgrüns betreffend geäußert werden. Unter folgendem Link können Sie anonym teilnehmen und einen Teil zur Zukunft Ihrer Heimat beitragen www.soscisurvey.de/stadtgruenstralsund.

Von Barbara Waretzi