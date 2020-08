Stralsund

Auf der Terrasse leuchten bunte Blumenkästen, ein Sonnenschirm ist aufgespannt. Die ersten Bewohner des neuen Stadtkoppel-Areals sind schon eingezogen. Und auch wenn die letzten Bauarbeiten noch laufen, ist der Besucher erstaunt, was aus dem ziemlich runtergekommenen, 8000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Paul-Greifzu-Stadion und Gartensparte geworden ist: Ein Reich für Senioren. Nur die Lütten aus dem Naturkindergarten fehlen noch.

Premiere in der Senioren-Tagesstätte

Diese Woche gab es schon mal Grund zur Freude, denn die Tagespflege in einem der beiden Neubauten öffnete ihre Türen. Von Montag bis Freitag werden hier von 8 bis 16 Uhr bis zu 24 Tagesgäste umsorgt. Zwei Pflege-Fachkräfte und zwei Betreuerinnen sorgen dafür, dass die Senioren sich wohl fühlen. „Das Schöne ist hier, dass wir nicht nur viel Platz haben, sondern dass die Räume Nischen haben, so können sich unsere Gäste auch mal zurückziehen“, sagt Betreuerin Karin Kossow.

Premiere: Christa Zschiesche, Frieda Kamionka, Edeltraut Völschow und Rosemarie Zielke (v.l.) sind die ersten Gäste der Tagespflege an der Stadtkoppel und werden von Simone Lübke (l.) und Karin Kossow betreut. Quelle: Ines Sommer

Weitere OZ+ Artikel

Überall stehen Sessel, die zum Entspannen einladen. „Wir haben sogar zwei Pflegebetten in einem Zimmer, falls jemand gern im Liegen Mittagsschlaf machen möchte“, sagt Chefin Egle Gabel. Die Frau des Investors und Bauherren zeigt uns auch das Bad mit dem Kneippbecken und sagt: „Wir wollen ein vielfältiges, strukturiertes, aber individuelles Tagesprogramm anbieten. Wichtig ist dabei die Unterstützung bei der selbstständigen Lebensführung – auch für an Demenz erkrankte Tagesgäste.“

Frieda Kamionka (l.) und Edeltraut Völschow spielen Mensch-ärgere-dich-nicht. Quelle: Ines Sommer

Das besondere Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel

In diesem Haus findet sich unten die Tagespflege, oben sind altersgerechte Wohnungen bereits vermietet. Quelle: Ines Sommer

Ob Basteln im großen Kreativzimmer oder Gymnastik nebenan, es ist genug Platz. Und die ersten Gäste haben schon ihren Lieblingstisch gefunden. Ein Brett mit großen bunten Setzfiguren, die magnetisch auf dem Spiel haften, ist der Renner: „So ein schönes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel hab ich noch nie gesehen“, findet Edeltraut Völschow und meint: „Die kleinen Setzer fallen einem oft aus der Hand, das hier macht richtig Spaß.“ Und schwupps hat sie einen Blauen rausgeschmissen. Ihr Gegenüber Frieda Kamionka nimmt es gelassen und würfelt um so motivierter.

Die beiden Frauen, 86 und 87 Jahre alt, haben gerade in der Küche gemeinsam mit Christa Zschiesche und Rosemarie Zielke Mittag gegessen, nun geht’s wieder ans Spielen, während die anderen im Sessel Mittagsschläfchen halten. Sie alle freuen sich schon auf die nächste Zeitungsschau, womit übrigens jeder Tag beginnt, um zu sehen, was die OZ-Reporterin so geschrieben hat...

Außengelände mit Wanderwegen, Teich und Grillecke

Die Außenanlagen werden gerade angelegt. Quelle: Ines Sommer

„Frühstück, Mittagessen und Kaffeezeit gehören für uns ebenso zum Angebot wie der Fahrdienst, wir bereiten aber auch externe Angebote vor, wie Frisör oder Fußpflege“, erklärt Egle Gabel. Die 38-Jährige hat ihren Mann übrigens vor vielen Jahren bei einem Urlaub kennengelernt und kam dann prompt aus Litauen nach Vorpommern und wohnt mit Familie, zur der auch Sohn und Tochter gehören, in Preetz. Jetzt freut sie sich schon darauf, dass das Außengelände mit kleiner Parkanlage, vielen Bänken um den Teich herum, Wanderwegen und einer Grillecke fertig wird.

Seniorenwohnungen heiß begehrt

Über der Tagespflege, die noch ein paar freie Plätze hat, befinden sich elf altersgerechte Wohnungen mit einer Größe von 47 bis 80 Quadratmeter, die bereits alle vergeben sind. Seniorenwohnen heißt das Motto auch im zweiten Neubau gleich hinter der alten Stadtkoppel. Dort findet sich das Betreue Wohnen mit zwei Gruppen zu je zwölf Bewohnern. Jeder hat sein Zimmer mit großzügigem Bad, dazu gibt es quasi eine große Wohnstube mit Küche, die alle nutzen können. „Wir übernehmen hier eine 24-Stunden-Betreuung“, sagt Egle Gabel. „Und obendrüber gibt es noch einmal fünf Wohnungen für Senioren mit einer Größe von 60 bis 120 Quadratmeter, alle mit Balkon oder Dach-Terrasse“, ergänzt Matthias Gabel und freut sich, dass auch hier die Nachfrage groß ist.

Alte Villa Stadtkoppel ist ein Hingucker

Als vor fast einem Jahr an der Stadtkoppel für das rund vier Millionen Euro teure Projekt Richtfest gefeiert wurde (die OZ berichtete), hatte der ambulante Pflegedienst mit neun Mitarbeitern im alten Gebäude gerade seine Arbeit aufgenommen. Das ehemalige Ausflugs- und Tanzlokal, das 1907 gebaut wurde, war da schon fertig saniert. Nur Teile der aufgearbeiteten Treppenstufen, Handläufe und Dachbalken erinnern seitdem an das Alte, das Geschichtsträchtige in diesem Haus. Denn aus der Villa ist ein richtiger Hingucker geworden.

Kita-Projekt stand zwischenzeitlich auf der Kippe

Als Sorgenkind entpuppte sich zwischenzeitlich das Kita-Projekt, denn eigentlich sollten hier längst die Lütten spielen. „Nachdem wir extra noch einen Anbau durchgeboxt hatten, ging es mit dem Kindergarten plötzlich nicht weiter. Wir haben jetzt aber eine neue Betreiberin gefunden“, sagt Matthias Gabel. Der 44-Jährige ist froh, denn die Räume waren schon kindgerecht vorbereitet – mit extra tiefen Wasser- und Toilettenanschlüssen und einer niedrigen Kinderküche.

Jana Schnalke spannt sich nun vor das Projekt. „Ich fand das schon immer eine tolle Idee, die man einfach umsetzen muss“, sagt die 38-Jährige. „Ich bin in der Jugendhilfeplanung drin, das Jugendamt hat mich da auch sehr unterstützt. Ein Naturkindergarten ist eben eine Bereicherung für die Kita-Landschaft.“ Sie würde gern im November eröffnen, doch dazu muss erst die Finanzierung unter Dach und Fach sein. „Dann mache ich mich an die Personalsuche und werbe bei den Eltern“, sagt die junge Frau, die in Altefähr Hafenmeisterin ist und auch bleiben will, denn die Kita arbeitet selbstständig. „Für die Kita mit dem Namen ,Alte Stadtkoppel’ gründe ich den Trägerverein ,JA Naturkita’“, sagt die junge Frau.

Für Naturkindergarten fehlt nur noch das Okay der Bank

Das wird der große Gruppenraum des Naturkindergartens. Quelle: Ines Sommer

Jana Schnalke will in ihrem Naturkindergarten 15 Plätze für Kinder im Alter zwischen drei Jahren und Schuleintritt anbieten. Ob Stadtwald, Gartensparte oder Seniorenwohnungen, rundherum bietet sich viel Potenzial, um naturverbunden, aber auch generationsübergreifend zu arbeiten, findet die gelernte Bootsbauerin, die auch noch Wassersport-Lehrerin ist. Betreut werden die Lütten von drei Erziehern a 30 Stunden, und zwar Montag bis Freitag von 6 bis 17.30 Uhr.

„Das ist erst mal der Plan, wir müssen dann sehen, wie der Bedarf der Eltern ist“, sagt die zweifache Mutter, die in Sachsen geboren wurde und mittlerweile in Stralsund wohnt. Wer neugierig geworden ist, kann unter www.ja-naturkita.de mehr über Konzept und Angebote erfahren. „Wir stehen in den Startlöchern und warten nur noch auf das Okay der Bank“, sagt die quasi ehrenamtliche Kita-Betreiberin im Gespräch mit der OZ.

Von Ines Sommer