Stralsund

Darsteller für Musikvideo gesucht! Der Entertainer Lars Engelbrecht und die Stralsunder Stadtwache (Traditionsverein Stralsund) waren gemeinsam im Tonstudio. Den Song „Genial-Regional“ wollen sie am kommenden Sonnabend mit einem Video bebildern. Wer mitmachen möchte – auch Kinder sind herzlich eingeladen – soll sich um 17.50 Uhr an der Stralsunder Bühne-Blechwerk in der Lindenstraße 142 einfinden. Gedreht wird bis 20 Uhr. „Wir freuen uns, dass wir passend zum Song so viel Untersützung aus der Region bekommen“, schreibt Autor Engelbrecht. „Um den Plattdeutsch-Hochdeutschen Song in ein Video zu verwandeln, haben wir die Zusage eines netten Landwirtes aus Prohn, vom Rasenden Roland auf Rügen und der Bühne Blechwerk in Stralsund.“ Engelbrecht produziert im Auftrag der Uni Greifswald moderne Songs, die Lust auf den Norden und seine Regionalsprache machen.

Von kst