Stralsunder Stadtwächter auf Tour: Fotosession auf Burg in Sachsen

Stralsund/Stolpen

Die einen fahren in den Urlaub, um alles hinter sich zu lassen und den Tag am liebsten nur in Strandkleidung zu verbringen. Die anderen, das sind die Mitstreiter der Stadtwache des Hanseatischen Schützenvereins zu Stralsund. Sie lassen nicht alles hinter sich, sondern packen noch extra ein paar Hellebarden ein und statt bunten Badeshorts tragen sie ihre historischen Kostüme. Warum? Weil ihr Hobby ihre große Leidenschaft ist und weil die Burg Stolpen in der Nähe von Dresden ein passender Ort für eine Fotosession ist.

Deshalb machte sich eine Abordnung kürzlich auf den Weg gen Süden. „Die Besatzung der Burg Stolpen hieß die Hanseatischen Stadtwächter aus Stralsund herzlich willkommen und gestattete in vollem Umfang die fotografische Nutzung der alten Gemäuer“, formuliert Stadtwachen-Gründer Jens Burkhardt. „Toll, dass man dort so unkompliziert und schnell die Genehmigungen erteilt hat.“

Großer Spaß für Touristen

Kanonier Burkhardt, Landsknecht Frank Witt und Schatzmeister Falko Wadewitz posierten nicht nur für eigene Bilder. „Zahlreiche Touristen nutzten die Gelegenheit, um mit den Stadtwächtern einige schöne Urlaubs-Fotos zu machen“, berichtet Burkhardt. „Dabei kam man sofort ins Gespräch und die Stadtwächter konnten so auch noch reichlich Werbung für die Stralsunder Wallensteintage machen.“

Aktionen dieser Art sollen in Zukunft auch auf anderen Burgen stattfinden. Die jetzigen Bilder haben schon mal Eingang in die Vereinschronik des Schützenvereins gefunden – und nun auch den Weg in die Zeitung.

Von Kai Lachmann