Stralsunder Stadtwerke heizen der SIC ordentlich ein

Das tägliche Holznachlegen bei der Stralsunder Innovations Consult GmbH (SIC) ist Geschichte. Das kommunalen Beschäftigungsunternehmen der Hansestadt wurde mit einer neuen Heizzentrale ausgestattet, die jetzt eine effiziente Wärmeversorgung sichert. Davon profitiere auch das auf dem SIC-Gelände eingerichtete Impfzentrum des Landkreises, teilen die Stralsunder Stadtwerke mit.

Alter Holzkessel hat ausgedient

Die SWS Energie GmbH, eine Tochter der Stadtwerke, hat im letzten Quartal 2020 die SIC-Heizzentrale komplett erneuert. Die alte bestand aus einem eigenen Fernwärmenetz mit einem kleinen Gaskessel sowie einem Holzkessel. Der wurde in der kalten Jahreszeit täglich mehrmals mit Holz befeuert, war seit dem vergangenen Jahr aber schon nicht mehr betriebsfähig. Im Zuge der von der SWS Energie GmbH geplanten Modernisierungsmaßnahme wurden die alten Kessel durch zwei neue Gasbrennkessel ersetzt und zudem in jedem Haus auf dem SIC-Gelände eine moderne Wärmeübergabestation eingerichtet. Außerdem wurden Leitungen und Trassen des Wärmeversorgungssystems neu gedämmt und die Anlage für die Warmwasseraufbereitung der Kantine erneuert. Daran beteiligt war m & s Haustechnik GmbH, ein in Stralsund ansässiges Unternehmen.

Heizcontainer sicherte Versorgung während der Bauarbeiten

„Besonders glücklich war ich über die Tatsache, dass die Versorgung während der Bauarbeiten nicht unterbrochen war, da ein zusätzlicher Heizcontainer für diese Zeit aufgestellt wurde.“, sagt SIC-Geschäftsführerin Ariane Kroß. Der Unterschied zwischen der alten und der neuen Technik sei für die Mitarbeiter deutlich spürbar.

Der alte Holzkessel (l.) der SIC-Heizzentrale hat ausgedient und wurde durch neue Technik (r.) ersetzt. Quelle: Stadtwerke Stralsund

Die SWS Energie GmbH verweist in dem Zusammenhang darauf, dass die Erneuerung der Technik während der Pandemie zur rechten Zeit kam, da nun auch das Impfzentrum des Landkreises in den Räumlichkeiten der SIC Einzug gehalten habe. Das partizipiere an der Modernisierung der Heizzentrale und des Wärmeversorgungssystems. Mit der neuen Anlage könne nun die Betriebssicherheit wieder gewährleistet werden und sei zudem eine bedarfsgerechte und effektivere Versorgung möglich.

Die SWS Energie GmbH ist künftig auch für die Anlage zuständig. Die SIC hat ein Gesamtpaket mit der Stadtwerketochter vereinbart, bei dem Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Preis für die zukünftige Energielieferung enthalten sind.

