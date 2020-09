Stralsund

Über zwei Stadionrunden müsste man laufen, um die Steinschlange am Frankenteich zu passieren. Genau 846 Meter. Über so viele Meter reiht sich dort ein bunt bemalter Stein an den anderen, die sogenannte Corona-Steinschlange. In der Zeit des Lockdowns sollten die selbst bemalten Steine ein Zeichen des Zusammenhalts und des Durchhaltens sein.

In der Schlange klaffen Lücken

Dieser Stein, eine Gemeinschaftsarbeit von Giselheid und Franz-Albert Tröster, ist aus der Steinschlange am Frankenteich gestohlen worden. Quelle: Franz-Albert Tröster

Anzeige

Allerdings gibt es mittlerweile viele Lücken in der knapp einen Kilometer langen Schlange. Viele der Kunstwerke sind schlicht gestohlen worden. Davon können auch Giselheid und Franz-Albert Tröster ein Lied singen. Die beiden Stralsunder haben ihren Stein im Mai platziert. Einen ganz besonderen, denn für die Trösters war das eine Gemeinschaftsarbeit. „Aus einem Granitfindling hatte ich das Relief eines Frauenkopfes gestaltet und meine Frau versah den Rand der Arbeit kalligrafisch mit dem Schriftzug ,Finde die Hilfe in dir‘“, erklärt Franz-Albert Tröster.

Weitere OZ+ Artikel

Beide Hansestädter sind künstlerisch aktiv und haben ihre Werke bereits in verschiedenen Ausstellungen, unter anderem in der Marienkirche, der Öffentlichkeit zeigen können. „Der Spruch mit der Hilfe, die man in sich finden soll, war wohl nicht hilfreich, denn jetzt ist unser Stein verschwunden“, sagt Franz-Albert Tröster. Natürlich sei es schade um die Arbeit, denn man habe den Stein zu einem bestimmten Zweck in die Reihe gelegt. Aber was die beiden viel mehr traurig stimmt: „Zum einen ist nun anderen Menschen, die sich das anschauen wollen, die Möglichkeit genommen und zum anderen frage ich mich, ob man überhaupt Freude empfinden kann, wenn man sein Diebesgut betrachtet“, sagt Giselheid Tröster.

Zur Galerie Die Steinschlange am Frankenteich in Stralsund wächst immer weiter.

Originell und kreativ

Die beiden würden jedenfalls trotz allem noch immer gern am Teich entlanggehen und sich die Steine anschauen, denn „da sind richtig tolle Sachen dabei, sehr originell und kreativ“, sagt Franz-Albert Tröster.

Die Corona-Steinschlange am Stralsunder Frankenteich hat nicht nur wahre Kunstwerke, sondern mittlerweile leider auch bereits Lücken. Quelle: Miriam Weber

Zu den kleinen Kunstwerken, die auch nicht mehr angeschaut werden können, gehören einige Arbeiten der Kinder aus der Kita „Eden“. „Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie wirklich gestohlen wurden“, sagt Kita-Leiterin Anett Kindler. „Aber wir haben mit unseren Kindern während der Pandemie Steine bemalt und diese an den Teich gelegt. Und kurz darauf waren sie weg. Aber nicht nur unsere, sondern auch viele andere“, erinnert sie sich. „Wir haben unsere nächsten Arbeiten dann an die kleine Schlange an der Kita am Knieperdamm gelegt.“

Wer hat den ersten Stein gelegt?

Doch was passiert nun eigentlich mit den zahllosen Kunstwerken? „Wir haben einige Ideen“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik. Doch zunächst sucht die Stadtverwaltung händeringend nach den Initiatoren der Aktion. „Einen Hinweis, wer hinter dieser tollen Aktion steckt, gibt es bisher leider nicht“, sagt Peter Koslik.

Da liegt E.T. im Gras! Der kleine Außerirdische ist als Kunstwerk in der Steinschlange zu entdecken. Quelle: Miriam Weber

Aktuell bestehe noch kein Bedarf, die Hunderten bemalten Steine wegzuräumen oder an einen sicheren Platz zu bringen. „Doch vor der Eis- und Schneesaison sollten die Kunstwerke ins Trockene gebracht werden, um sie vor Schaden zu bewahren“, erklärt Koslik weiter und fügt hinzu: „Diese Aufgabe würde das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste der Hansestadt übernehmen. Das ist mit Sicherheit im Sinne all jener, die dazu beigetragen haben, etwas Hoffnung und Farbe in die triste Zeit der Corona-Krise zu bringen.“

Die Stadtverwaltung wäre dankbar, wenn sich der oder die Urheber der Aktion der Steinschlange mit dem Amt für stadtwirtschaftliche Dienste per E-Mail (bauhof@stralsund.de) in Verbindung setzen würden, um dann gemeinsam zu überlegen, was künftig mit den kleinen Kunstwerken passieren soll.

Franz-Albert Tröster hätte da übrigens schon eine Idee: „Vielleicht kann man einige der Steine später irgendwo ausstellen.“

Von Miriam Weber