Stralsunder Straßenbaustellen: Hier wird umgeleitet

Stralsund

Die Kraftfahrer der Hansestadt müssen im Frühling mit etlichen Straßenbaustellen in Stralsund rechnen, die zu Sperrungen und Umleitungen führen. So wird ab Montag die Reiferbahn in der Frankenvorstadt zur Baustelle. Hier wird mit dem ersten von drei Bauabschnitten begonnen, die zur Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Straße führen werden. Dazu wird zunächst der Abschnitt zwischen der Hafenstraße und der Einmündung in Höhe des Hostels Stralsund voll gesperrt werden. Für Fußgänger bleibt der Bereich passierbar, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Am Grünhufer Bogen mit Einschränkungen rechnen

Mit Einschränkungen des Verkehrsflusses muss weiterhin auf dem Grünhufer Bogen gerechnet werden. Hier wird noch bis Anfang Juni die Fahrbahn erneuert. Das Einkaufszentrum Strelapark bleibt mit einer leicht geänderten Verkehrsführung weiterhin erreichbar. Wo sonst zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung stehen, ist es für die Zeit der Bauarbeiten eine. Zudem wird an bestimmten Stellen auf die Gegenfahrbahn geleitet. Mit Schildern und rot-weißen Baken ist geregelt, wo Kraftfahrer entlangfahren dürfen. Die Bushaltestelle Zoo wird westlich vor das Baufeld verlegt. Außerdem ist dort eine Bedarfsampel für Fußgänger zur Querung des Grünhufer Bogens eingerichtet. Der Gehweg entlang der Arbeitsstelle bleibt für Fußgänger passierbar.

Weiträumige Umleitungen in der Tribseer Vorstadt

Gearbeitet wird weiterhin an der Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring. Die Umleitungen sind zunächst bis Ende dieses Jahres für alle vier Richtungen der Kreuzung eingerichtet. Wer auf der Rostocker Chaussee aus Richtung Westen kommt und in Richtung Innenstadt fahren will, kann an der Kreuzung links abbiegen in den Carl-Heydemann-Ring.

Geradeaus in den Tribseer Damm und rechts in den Carl-Heydemann-Ring abbiegen geht nicht. Dafür ist die Umleitung über Richtenberger Chaussee und Alte Richtenberger Straße eingerichtet. Die Alte Richtenberger Straße wird zur Einbahnstraße zwischen Heydemann-Ring und Knöchelsöhren. Vom Heydemann-Ring stadtauswärts aus Richtung Norden kommend ist das Abbiegen auf die Rostocker Chaussee stadtauswärts möglich.

In Richtung Süden zur Feldstraße ist die Umleitung über Richtenberger Chaussee und Alte Richtenberger Straße zu nutzen. In Richtung Osten kann ab Kreuzung Barther Straße der Tribseer Damm genutzt werden. Vom Bahnhof aus Richtung Osten kommend wird der Tribseer Damm für Kraftfahrer bis zur Kreuzungsbaustelle erneut zu einer Sackgasse.

Umgeleitet wird der Verkehr aus Richtung Bahnhof kommend über die Barther Straße und den Heydemann-Ring. Direkt an der Kreuzung kann dann in Richtung Rostocker Chaussee abgebogen werden. Der Heydemann-Ring wird zur Kreuzung hin zu einer Sackgasse. Die Umleitung erfolgt über die Richtenberger Chaussee und die Alte Richtenberger Straße sowie dann weiter über die Alte Rostocker Straße in Richtung Bahnhof.

Von Jörg Mattern