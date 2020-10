Stralsund

Was nutzt die Kontaktsperre wirklich? Alexander Buschner, Masterstudent im vierten Semester Gesundheitsökonomie an der Hochschule Stralsund, hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt. Er hat jetzt eine Hausarbeit vorgelegt, die sich dem brisanten Thema widmet. Der Titel: „Überprüfung der Angemessenheit der Corona-Kontaktsperre – ein Ländervergleich“ – beinhaltet eine steile These.

Nutzen für die Bevölkerung wird durch Kontaktsperre nicht maximiert

Um es vorwegzunehmen, der 24-Jährige kommt mit seiner Arbeit mit Blick auf die deutsche Corona-Kontaktsperre zu der Feststellung, dass diese nicht angemessen war: „Der Nutzen, der aus ihr resultiert, ist kleiner als die Schäden, die der deutschen Gemeinschaft daraus entstanden sind. Der Gesamtnutzen der Bevölkerung wurde durch die Kontaktsperre nicht maximiert.“

Keine juristische Wertung, sondern eine ökonomische

„Ich bin kein Jurist“, sagt Buschner. „Ich habe mich dem Thema mit einem gesundheitsökonomischen Ansatz genähert.“ Seine Hausarbeit hat er für das Fach Gesundheitsökonomische Evaluationen geschrieben und das hat viel mit der Auswertung von Statistiken zu tun.

Auf das Thema selbst ist der Student gekommen, weil er in Spanien ein Auslandssemester machen wollte. Und dann kam Corona, mit allen bekannten gesundheitlichen sowie gesellschaftlichen Folgen und Einschränkungen zur Kontaktvermeidung.

Länder mit und ohne Lockdown untersucht

„Wie das Krisenmanagement in Deutschland gehandhabt wurde, war ja schnell zu erkennen. Doch ich hatte das Gefühl, dass die Politik hier im Umgang mit der Pandemie allgemein nicht sehr hilfreich war“, sagt Alexander Buschner. Also begann er sich dafür zu interessieren, wie das mit der Corona-Kontaktsperre in anderen Ländern gehandhabt wurde.

Die Betrachtungszeiträume für seine Arbeit setzte er zur Überprüfung der Wirksamkeitsentwicklung der Maßnahmen auf 68, 120 und maximal 172 Tage fest, beginnend jeweils mit den ersten bekanntgewordenen Infektionsfällen. In Deutschland war das der 28. Januar 2020.

Buschner vergleicht drei Länder, die auf den sogenannten Lockdown setzten, neben Deutschland noch Norwegen und Argentinien, mit drei Ländern ohne Lockdown – Japan, Schweden und Brasilien.

Japan setzte auf Vernunft seiner Bürger

Tabellarisch werden die Unterschiede aufgeführt. Während in Schweden bekanntermaßen Schulen, Universitäten und Geschäfte geöffnet blieben und auch keine Kontaktsperre verhängt wurde, konnte Japan aus rechtlichen Gründen keinen Lockdown ausrufen und bat daher gewissermaßen seine Bürger um die Schließung von Schulen, und Geschäften und die Universitäten um die Nutzung der Onlinelehre.

Brasilien setzte auf die Entscheidungen der Gouverneure seiner 26 Bundesstaaten. Zudem gab es keine Kontaktsperre auf Bundesebene.

Hingegen setzte in der anderen Vergleichsgruppe Argentinien auf eine verpflichtende Abschottung und schloss Schulen, Geschäfte und Hochschulen, ebenso wie Norwegen, das zudem eine nachdrückliche Bitte zum Abstandhalten an seine Bürger richtete. Das Herangehen Deutschlands ist bekannt.

Statistik und IT für Digitalisierung im Gesundheitswesen Den Masterstudiengang Gesundheitsökonomie an der Fakultät für Wirtschaft gibt es seit vergangenem Jahr an der Hochschule Stralsund. Der Studiengang stößt bei Studierenden auf große Nachfrage, die die Zahl der Studienplätze übersteigt. Deshalb gilt hier ein Numerus clausus. Angesprochen werden Absolventen mit Bachelor-Abschluss in einem gesundheits- und wirtschaftswissenschaftlichem Erststudium. Der Studiengang ist die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Durch die Einbindung der Informationstechnologie (IT) bietet das Stralsunder Angebot, den Master in Gesundheitsökonomie zu absolvieren, deutlich mehr als vergleichbare Studiengänge mit dem Schwerpunkt auf Ökonomie und Management. Betriebswirtschaftliche Vorgänge, etwa in Krankenhäusern oder Krankenkassen, lassen sich so künftig besser optimieren. Möglich sind auch Karrieren in der anwendungsbezogenen Forschung. Von Beginn an werden Studierende etwa als Hilfskräfte in Forschungsprojekte mit eingebunden. IT-Vorkenntnisse sind für diesen Studiengang nicht unbedingt notwendig, wohl aber solides Wissen im Fach Mathematik. Gesundheitsökonomie kommt nicht ohne Statistik aus.

Die Auswertung der Statistiken nach 172 Tagen zur Effektivität des Lockdowns zeigte, dass in Norwegen pro eine Million Einwohner etwa 203 Menschen weniger verstorben waren als in Schweden, in Argentinien 127 weniger als in Brasilien.

Überraschend ist das statistische Ergebnis in Bezug auf Japan und Deutschland. Im Land der aufgehenden Sonne gab es im Vergleichszeitraum 52 Tote pro Millionen Einwohner weniger als in Deutschland mit seinem Lockdown.

Offenbar hatten die Bitten der japanischen Regierung zu kontaktarmen Verhalten ihre Wirkung nicht verfehlt. Buschner weist in seiner Arbeit aber auch auf Medienberichte hin, wonach die Japaner lange vor Corona in den Grippewellen sowie SARS- und MERS-Ausbrüchen auf das Tragen ärztlicher Masken gesetzt haben. Allein 2018 seien danach in Japan 5,5 Milliarden Gesichtsmasken verkauft worden.

Finanzielle Schäden durch die Staatsmaßnahmen

Nach den Ergebnissen zu der Frage, wie lassen sich in der Pandemie Tote verhindern, wendet sich Alexander Buschner als Gesundheitsökonom dann aber auch der Frage nach den finanziellen Schäden durch die Corona-Krise zu.

Nach Auswertung seiner Quellen kommt er zu dem Schluss, dass diese allein durch die Staatsmaßnahmen in Deutschland wie Konjunkturprogramme, Rettungsfonds, und Staatsbürgschaften sowie des Rückgangs des Bruttoinlandprodukts zwischen 1430 und 1589 Milliarden Euro anzusiedeln seien.

Beeinträchtigungen auf privater wie volkswirtschaftlicher Ebene

Auch die Schulschließungen klopft Buschner mittels Auswertung verfügbarer Studien auf mögliche soziale wie finanzielle Auswirkungen ab – auf der privaten wie volkswirtschaftlichen Ebene und zitiert den gesamtwirtschaftlichen Schaden daraus mit 2,56 Billionen Euro.

Ebenso hat er Schäden durch Angst, Stress und Depressionen im Blick und mögliche Schäden für die Demokratie, hervorgerufen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung zur Corona-Pandemie.

Die Arbeit an Bundestagsfraktionen verschickt

Deshalb und auch weil er davon überzeugt ist, dass das zusammengetragene Wissen in seiner Arbeit dabei helfen könnte, Gedanken anzustoßen, die mit Blick auf die wieder ansteigenden Zahlen Corona-Infizierter zu einem besseren Weg aus der Krise führen, hat Alexander Buschner diese Arbeit an alle Fraktionen des Bundestages weitergeleitet. „Von der AfD und der SPD kamen erste Signale“, sagt er. „Die SPD will meine Arbeit an die zuständige Arbeitsgruppe weiterleiten.“

Von Jörg Mattern