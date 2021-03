Stralsunder Studenten bauen Tauschwagen: So soll er funktionieren

Stralsund

Einen zukünftigen Ort gegen die Verschwendung schaffen derzeit Studierende der Hochschule Stralsund. „Wir rüsten gerade einen alten Bauwagen zu einem Tauschwagen um“, sagt Carina Marxsen, Studentin im ersten Semester für das Wirtschaftsfach Leisure and Tourism Management (LTM). Die Idee dahinter ist – alles, was ausrangiert und nicht mehr gebraucht wird, kann zum Wagen gebracht werden, um hier jemanden glücklich zu machen, der genau das schon immer gesucht hat. „Das Tolle daran ist, das Angebot von Geben und Nehmen kann nicht nur von Studierenden der Hochschule genutzt werden, sondern wird allen Stralsundern zur Verfügung stehen“, sagt die 20-Jährige, die aus Hamburg zum Studium an den Strelasund gekommen ist.

Beitrag für Umweltschutz

Das Vorhaben ist ein Projekt des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Hochschule. Hier ist Carina Marxsen die neue Hauptreferentin des Referats Nachhaltigkeit. Das Thema ist ihr wichtig. „Wir wollen mit einfachen Mitteln einen kleinen Beitrag leisten, um Ressourcen zu schonen, und damit etwas für den Umwelt- und Klimaschutz tun“, sagt sie.

Der ASta fängt damit nicht bei Null an. Zuvor gab es an der Hochschule bereits Kleidertauschpartys und ein sogenanntes Tauschregal im Gebäude der Wirtschaftsfakultät. Letzteres kam aber offenbar mangels klarer Struktur nicht so recht in Schwung. „Aus diesen Vorläufern wurde dann im vergangenen Sommer die Idee zum Tauschwagen entwickelt. „Damit schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle, die zum Umdenken anregen soll“, ist Carina Marxsen überzeugt.

Bauwagen aus Süddeutschland geholt

Und die Studenten gingen mit Feuereifer ans Werk. Eine Kommilitonin fand in Süddeutschland einen passenden, noch nutzbaren Bauwagen und organisierte den Transport an die Küste. Das Geld dafür kam aus den Eigenmitteln des AStA.

Die Hochschulverwaltung unterstützte bei organisatorischen Fragen. Wie Adrian Stahl, Dezernent der HOST für Liegenschaften, berichtet, stieß das Vorhaben bei der Hochschulleitung auf offene Ohren. „Der ökologische Ansatz passt gut zur HOST“, sagt Stahl. So klärte sein Dezernat beispielsweise, dass zunächst das Podest vor dem Bauwagen eingekürzt werden musste, damit für den Tauschwagen nicht noch extra eine Baugenehmigung fällig wurde. „Derzeit wird noch daran gearbeitet, dass die Voraussetzungen für den Stromanschluss am künftigen Standort in der Nähe des AStA-Gebäudes geschaffen werden“, so der Dezernent.

Hier gibt es mehr als nur Klamotten

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die gegenwärtige Prüfungszeit haben die Öffnung des Tauschwagens zeitlich ein wenig nach hinten verschoben. Dennoch finden sich bereits erste Tauschobjekte in den Regalen – Bekleidung, Fachbücher und Belletristik, Gesellschaftsspiele, Geschirr und Konserven.

Foodsharing an der Hochschule

Lebensmittel sollen auch zum Angebot des Wagens gehören. Dafür hat sich Sina Wilkens eingesetzt. Die 20-Jährige studiert im dritten Semester LTM an der Hochschule. Sie ist als Botschafterin der Initiative Foodsharing, die Lebensmittel retten will, freies Mitglied im AStA. „Weil uns das Thema Vermeidung von Lebensmittelverschwendung am Herzen liegt, wird es auch einen Kühlschrank an Bord des Tauschwagens geben“, sagt Sina Wilkens. „Wer etwa vor längeren Fahrten nach Hause noch haltbare Lebensmittel in seinem Kühlschrank findet, braucht diese nicht in den Müll zu geben, sondern kann sie über den Tauschwagen anderen Studierenden zur Verfügung stellen.“

Das Studententeam hat dafür extra einen Hygieneplan entwickelt, der nicht nur den sicheren Umgang mit Lebensmitteln regeln soll, sondern ebenso den Schutz vor den Coronaviren.

Corona bremst Tauschprojekt

Im Studentendorf Holzhausen hat das Vorhaben bereits Aufmerksamkeit erregt, wie die ersten Tauschobjekte beweisen. „Wir werden immer wieder gefragt, wann es denn offiziell losgeht“, sagt Carina Marxsen und hofft: „Es wäre schön, wenn wir Ende April den Wagen für alle Interessenten öffnen könnten – oder eher, wenn es die Coronaregeln zulassen.“ Die Pläne dafür liegen gewissermaßen in der Schublade. So soll über soziale Medien im Internet sowie über Flugblätter in der Hansestadt auf die Öffnung aufmerksam gemacht werden.

„Ich würde mich total darüber freuen, wenn die Studenten und die Stralsunder sich über unser Projekt ein Stück näherkommen würden“, sagt Carina Marxsen. Befürchtungen, dass die Stralsunder angesichts einer etwas dürftigen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr den Weg auf den Campus scheuen könnten, haben die Organisatoren nicht. Adrian Stahl hat dafür auch ein unschlagbares Argument: “Es führt schließlich einer der schönsten Radwege im Land direkt bis zur Hochschule.“

Von Jörg Mattern