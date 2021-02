Stralsunder Studentin würde gern bei Spotify arbeiten

Stralsund

Am Freitag hat Jennifer Löbert die letzte von acht Prüfungen im dritten Semester ihres Studiums an der Hochschule Stralsund absolviert. Für sie schon Routine: „Wir haben am Ende jedes Semesters Prüfungen, erzählt die 21-Jährige. Sie studiert Baltic Management und ist sehr glücklich mit dieser Wahl: „Es ist komplett auf Englisch – genau das, was ich wollte.“ Überhaupt haben es ihr Sprachen angetan: „Nebenbei lerne ich schwedisch und im 5. Semester würde ich gern zum Austausch nach Finnland gehen.“ Sie ist zuversichtlich, dass sie auch diese Sprachbarriere überwindet.

Die Studentin ist in Bautzen aufgewachsen, fühlt sich im Norden aber wohl: „Mein Vater kommt von Rügen und meine Oma wohnt noch dort. Ich kenne die Gegend schon seit immer und kann mir gar nicht mehr vorstellen, je wieder in den Süden zu ziehen.“

Eher sieht sie ihre Zukunft in einem international tätigen Konzern. „Vielleicht bei Spotify in Stockholm oder einem anderen Unternehmen in der Musik oder Medienbranche.“

Von Juliane Schultz