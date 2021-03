Stralsunder THW-Nachwuchs hofft auf coronafreies Sommercamp

Stralsund

„Spielend helfen lernen“ ist das Motto, unter dem der Ortsverband Stralsund des Technischen Hilfswerks seinen Nachwuchs auf die künftigen Aufgaben in der Hilfsorganisation vorbereitet. „Unsere THW-Jugend hat aktuell 35 Mitglieder im Alter von sechs bis 18 Jahren, darunter auch zehn Mädchen, die von fünf Betreuern angeleitet werden“, sagt Konrad Neumann, der Ortsjugendleiter.

Das Betreuungsteam hat auch in Corona-Zeiten nicht lockergelassen, damit vor allem bei den THW-Minis während des Lockdowns keine Langeweile aufkommen sollte. Gemeinsam mit den Kindern wurde die Idee einer Kiste entwickelt, die nach und nach mit THW-typischem Inhalt gefüllt wurde. So etwa mit Aufgaben aus dem Bereich Knotenkunde, aber auch mit Lesematerial sowie kleinen Dingen zum Spielen und Naschen. Natürlich war die erste Aufgabe für die Kinder dabei die Gestaltung der eigenen Box.

Handwerkliche Fähigkeiten werden geschult

Vor zwei Wochen ist die THW-Jugend erstmals seit der Pause ab Dezember wieder zum Dienst angetreten. „Wenn nicht gerade der Lockdown ausgerufen ist, gibt es für den jüngeren wie älteren Nachwuchs auch handfestere Aufgaben, die altersgerecht aufbereitet sind“, sagt Neumann. Dazu gehört bereits viel von dem, was ein künftiges THW-Mitglied später können und wissen muss – so unter anderem etwa Wasser von A nach B zu Pumpen, Beleuchtung aufbauen oder den Umgang mit Funkgeräten lernen.

Weil die Aufgaben immer anspruchsvoller werden, je länger die Kinder und Jugendlichen dabei sind, werden dabei zudem viele handwerkliche Fähigkeiten gefördert. „Immerhin konnten wird durch unsere Nachwuchsarbeit im vergangenen Jahr vier 18-Jährige in das Erwachsenenteam des THW übernehmen“, sagt der Ortsjugendleiter.

Mittels Crowdfunding werden 3500 Euro Spenden gesammelt

Nun haben sich die Jugendbetreuer einer neuern Herausforderung gestellt. „Mithilfe der Crowd-Plattform der Stadtwerke Stralsund sammeln wir derzeit Spenden für die Komplettierung unserer Zeltlagerausrüstung“, sagt Konrad Neumann. Benötigt werden 3500 Euro für ein Mannschaftszelt sowie zehn Feldbetten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit fast einem Jahr keine Zeltlager mehr mit Gleichgesinnten

„Seit dem Frühjahr haben wir mit der THW-Jugend kaum noch Ausflüge gemacht“, sagt der Jugendleiter und erinnert sich an Treffen zu den Bundesjugendlagern mit 5000 Gleichgesinnten auf dem Zeltplatz. Oder Landestreffen des Landesverbandes Küste, die vom Stralsunder THW in Prohn und Prora organisiert worden sind. Die Hoffnung ist groß, dass nach den beiden abgesagten Pfingsttreffen 2020/21 der THW-Jugend nun vielleicht im Sommer ein Zeltlager in MV möglich sein wird.

„Da wäre etwas mehr an neuer Zeltausrüstung schon gut zu gebrauchen“, sagt Konrad Neumann mit Blick auf die Spendensammlung. Diese läuft auf der Internetseite der SWS-Stadtwerke unter www.stralsund-crowd.de noch bis zum 31. März.

Spender können einen Blick hinter die Kulissen des THW werfen

Die Stadtwerke fördern das Vorhaben mit 380 Euro. Insgesamt sind bereits knapp zwei Drittel des Spendenziels auf dem Konto eingegangen. Um für den Endspurt noch ein bisschen zu motivieren, macht der Ortsjugendleiter darauf aufmerksam, dass Spender auch kleine Anreize als Dankeschön auf der Internetseite finden. Diese reichen – je nach Spendensumme vom Sponsoren-Logo auf dem neuen Zelt, dem begehrten Stralsund-Monopoly oder einen Blick hinter die Kulissen des THW-Standorts auf dem Dänholm.

Und wer noch mehr über die THW-Jugend wissen will, findet dort auch ein kleines Video, das die Truppe vorstellt.

Von Jörg Mattern