Stralsunder Talent rechnet erneut bei deutscher Mathematik-Olympiade

Wenn es etwas zu rechnen gibt, spielt der 15-jährige Simon Wohlgemuth deutschlandweit ganz vorne mit. Der Stralsunder, der gerade die 9. Klasse des Schulzentrums am Sund abgeschlossen hat, nahm in den letzten Tagen vor den Ferien an der 59. Bundesrunde der deutschen Mathematik-Olympiade teil.

„Eigentlich wäre ich im Mai nach Bonn gefahren. Aber dann kam Corona dazwischen“, sagt Simon Wohlgemuth. Es wäre nach 2019 seine zweite Teilnahme an der Bundesrunde geworden. Im letzten Jahr schloss er den Contest in Chemnitz mit einem 3. Preis in seiner Altersklasse ab.

Zwei Tage, drei Aufgaben, viereinhalb Stunden Zeit

Nun also war alles anders. „Die Bundesrunde wurde gewissermaßen an den Heimatschulen absolviert“, sagt Matthias Rose, Mathelehrer des gymnasialen Teils des Schulzentrums am Sund und sein Betreuer. Er bekam die Aufgaben per E-Mail vom Organisationsteam zugeschickt. An zwei Tagen galt es in jeweils viereinhalb Stunden je drei Aufgaben aus den Bereichen Geometrie, Stochastik und Analysis zu bewältigen.

Genauer können weder der Lehrer noch sein Mathe-Ass darauf eingehen. „Die letzten Teilnehmer haben diese Aufgaben noch vor sich und dürfen nicht aus der Zeitung erfahren, was da zu lösen ist. Matthias Rose lässt nur noch durchblicken: „Es dürfen weder Taschenrechner noch Tafelwerk für die Bewältigung der Aufgaben verwendet werden. Es zählt, nur was im Kopf gespeichert ist.“ Und dann schiebt er begeistert hinterher: „Das ist noch echte Mathematik.“

„Ich hatte eine total gute Mathelehrerin“

Von dieser Leidenschaft hat sich auch Simon Wohlgemuth anstecken lassen. „Das muss so in der dritten oder vierten Klasse an der Gerhardt-Hauptmann-Schule gewesen sein. Ich hatte da eine total gute Mathelehrerin“, sagt er. Seit er in die 5. Klasse wechselte, besucht er den Mathe-Club am Schulzentrum, der Mädchen und Jungen aus ganz Stralsund offensteht und traf hier auf Mathias Rose. Dieser hatte den Mathe-Club einst zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Lembke aus der Taufe gehoben und führt ihn nach dessen Verabschiedung in den Ruhestand weiter.

Simon Wohlgemuth vertiefte im Club sein Wissen über die Mathematik weit über das im Unterricht geforderte Wissen hinaus und stellte es in Mathe-Olympiaden auf Stadt- und schon bald auf Landesebene unter Beweis.

Seit der 8. Klasse ist er mit seinen Kenntnissen Mitglied des Mathe-Teams der Landesauswahl MV. Das habe ihm sehr geholfen, sagt er. „Sowohl im Mathe-Club als auch über ‚Jugend trainiert Mathematik‘ bekomme ich Aufgaben, mit denen ich mich auf Mathe-Olympiaden vorbereiten kann.“

Talent wird an der Schule nach Kräften gefördert

Matthias Rose selbst rechnet seine eigene Rolle an dieser Talentförderung eher klein. „Wir Mathelehrer können da eigentlich nur die Idee davon vermitteln, was sich aus unserer Disziplin heraus alles machen lässt. Wer da dran bleiben will, der muss auch zu Hause etwas mehr dafür tun.“ Dennoch ist er schon sichtlich stolz auf seinen Schüler. „Wir sind froh, dass wir so ein Talent an der Schule haben und versuchen, es nach Kräften zu fördern“, sagt er.

Die Bedingungen dafür sind am Schulzentrum gut, ist es doch bereits seit dem Jahr 2003 eines von deutschlandweit insgesamt 150, in MV sieben, sogenannten MINT-Excellence-Centern. „MINT“ steht dabei für eine Schwerpunktsetzung des Unterrichts auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und bei dem Projekt „ Formel 1 in der Schule“ lässt das Schüler-TEC-Team seine Autos landesweit ebenfalls ganz vorne mitfahren.

Auswertung wird mit Spannung erwartet

So ist es denn kein Wunder, dass Simon Wohlgemuth nicht nur an Mathematik, sondern auch an Physik Freude hat. Aber auch an der Musik und das nicht nur als Konsument. „Ich nehme Klavierunterricht, weil mir das Spaß macht“, sagt er.

Für seinen Mathelehrer ist das eine ideale Kombination. Rose weiß: „Wer das komplexe System der Noten versteht, hat auch mit Mathe keine Probleme.“

Ob die Mathematik einmal für seine berufliche Zukunft eine Rolle spielen wird, darauf will Simon Wohlgemuth sich jetzt noch nicht festlegen. „Ich denke, es könnte in die Richtung gehen, bin aber auch für andere Sachen offen.“ Jetzt sind er und sein Mathelehrer auf die Auswertung der Olympiade gespannt.

Von Jörg Mattern