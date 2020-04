Stralsunder Tanzverein trotzt Corona-Krise: „Wir bewegen uns weiter!“

Stralsund

Warm eingemummelt sitzen einige in ihren Rollstühlen auf den Balkons. Andere schauen einfach durch die Fenster, und ein paar wenige sind sogar auf dem Hof. Für die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims St. Josef und in der Brunnenaue gab es gestern eine schöne Überraschung. Zum internationalen Welttanztag hatten sich die Tänzer und Tanzpädagogen um den

künstlerischen Leiter Stefan Hahn etwas Besonderes einfallen lassen. Sie gaben jeweils eine etwa 15-minütige Vorstellung vor den Senioreneinrichtungen, und das kam richtig gut an: „Eine wirklich schöne Abwechslung“, freut sich Adelheid Boenig.

Auch ganz kleine Tänzerinnen von Perform(d)ance machten den Senioren in Stralsund eine Freude. Quelle: Miriam Weber

„Das hat mir sehr gut gefallen“, sagt die 95-Jährige, die es sich in ihrem Rollator auf dem Hof bequem gemacht hatte. „Da haben sich die kleinen und großen Tänzer so viel Mühe gemacht“, ist die Seniorin begeistert. Die Übungsgruppen um Dörthe Bähr, Julia Krassow und Nathan Cornwell hatten sich ein buntes, vielfältiges Tanzprogramm überlegt.

Freude und Abwechslung bringen

Dieser Plan ist also aufgegangen. Dass sich Perform(d)ance trotz der derzeit schwierigen Bedingungen die Teilnahme am Welttanztag nicht entgehen lassen wollte, beschreibt Stefan Hahn so: „Die Situation im Moment ist für alle belastend. Gerade die Kunstwelt steht derzeit mit dem Rücken an der Wand, aber wir wollten nicht in Sprachlosigkeit enden.“ Und so organisierte man auch trotz strenger Vorgaben eine Tanzvorführung auf dem Alten Markt, denn das Motto der Tänzer lautet: „Move on! Wir bewegen uns weiter!“

Zum Welttanztag hat der Verein Perform(d)ance auf dem Alten Markt eine Aufführung mit 25 Tänzern gezeigt. Quelle: Miriam Weber

Natürlich ist auch in diesem Fall alles anders als sonst gewesen. So haben 25 Tänzer die Kulisse des Rathauses und den Alten Markt als Bühne genutzt, während sonst zwischen 200 und 300 kleine und große Tänzer die ganze Stadt zur Tanzfläche machen. „Auch wir müssen uns untereinander selbstverständlich an den Mindestabstand halten, tragen Masken und müssen zu den Zuschauern einen Fünf-Meter-Abstand einhalten“, erklärt Stefan Hahn weiter.

Er bedankte sich im Vorfeld der Aufführung dafür, dass diese Veranstaltung überhaupt genehmigt worden sei und appellierte an alle, dass es wichtig sei, nach fast acht Wochen Ausnahmezustand auch nach vorn zu schauen. Mit leuchtend bunten Regencapes, Handschuhen und Masken waren die Tänzer ein aufmunternder Farbklecks am grauen Mittwoch.

In der Krise die Chance sehen

Die Proben im Vorfeld waren eine Herausforderung für alle, denn sie durften nur in der 1:1-Formation stattfinden. Alles sehr besonders.

Am Welttanztag haben kleine und große Tänzer von Perform(d)ance einen Auftritt für die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims St. Josef geliefert. Quelle: Miriam Weber

„Nicht tanzen zu können und die Kinder nicht zu sehen, das ist für uns schwierig“, sagt Stefan Hahn. Deshalb habe man versucht, über die sozialen und virtuellen Medien den Kontakt zu halten und manchmal sogar Unterricht zu machen. Doch diese lange Zeit zu Hause habe trotz allem auch unglaublich viel Kreativität und Energie frei gesetzt, erklärt Stefan Hahn.

So wurde unter anderem die Idee eines eigenen Youtube-Kanals geboren. In den vergangenen Wochen sind kleine Filme gedreht worden, die dort hochgeladen und zu einem Countdown für den Welttanztag wurden. Dabei sind individuelle und schöne Clips entstanden.

Für Stefan Hahn eine spannende Aufgabe, denn „ich musste alles allein machen“, erzählt er mit einem Lachen. Eine neue Situation. So ist er zu seinen Tänzern gefahren, hat die Aufnahmen gemacht und dabei „jede Menge Spaß gehabt“. Nicht zuletzt habe man die Kinder einfach mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen, auf einer persönlicheren Ebene.

Auch wenn beim Theaterpädagogischen Zentrum die Zeit genutzt wird, um das Haus mal richtig sauber zu machen, oder das eine oder andere auf Vordermann zu bringen, freut sich Stefan Hahn sehr darauf, wenn es mit dem Tanzen bei Perform(d)ance weitergehen kann. Und bis dahin lautet die Devise: Move on! Wir bewegen uns weiter!

Von Miriam Weber