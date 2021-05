Stralsunder Taucher Jochen Firzlaff hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Stralsund

Jochen Firzlaff ist ein harter Hund. Ins Hafenbecken abtauchen (Wassertemperatur unter zehn Grad Celsius) und helfen, ein abgesoffenens Boot zu heben – für ihn kein Problem. Mehr noch: „Bergungen machen mir am meisten Spaß“, sagt der Berufstaucher. Angestellt ist er bei einer Firma in Lüssow. Seine Arbeit bezeichnet er als „Traumjob“.

Der 41-Jährige studierte Geographie und Geologie und konnte sein Hobby zum Beruf machen, war erst Rettungsschwimmer, dann Sporttaucher und ist nun unter anderem unter Wasser, um zu prüfen, ob die Befestigungen der Stege in der Stralsunder Citymarina noch in Takt sind.

Einzige Schattenseite: In der Woche ist er von seiner Familie getrennt. „Meine Frau und meine beiden Kinder wohnen in Berlin“, sagt der 41-Jährige. „Aber wenn man tauchen will, muss man eben an die Küste.“

Von Kai Lachmann